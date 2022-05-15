Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip, hafif ticari araç ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziler Sokak’tan Altay Caddesi’ne doğru çıkan Rana Y. (24) yönetimindeki 16 KRA 54 plakalı cip, Fuat K. (35) yönetimindeki 16 Y 5277 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ise yol kenarında seyir halinde olan İsa E. (22) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle araçların sürücüleri ile cipteki yolcular Tuğçe Nehir Ç. (11), Eylül Ç. (30) ve elektrikli bisikletin arkasında oturan yabancı uyruklu Allavi Elbasra (21) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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