Bursa'da dolunay görenleri mest etti

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Bursa'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da adeta dolunay şöleni yaşandı. Dolunayı gören vatandaşlar mest oldu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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