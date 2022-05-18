Yıldırım'a bir ödül daha

Yıldırım Belediyesi, 'Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor' projesiyle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, 'Çocuk Dostu Şehirler Proje ve Fikir Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Çocuk Dostu Şehirler Proje ve Fikir Yarışması’ sonuçları açıklandı. Yarışmaya ‘Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor’ projesiyle katılan Yıldırım Belediyesi, ‘Çocuk Dostu Şehirler’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu ödülü Yıldırım’ın geleceği olan çocuklar adına aldığını ifade etti.

'Yıldırım Çevre Müfettişlerini Arıyor’ projesiyle 1115 yaş aralığındaki çocuklara çevre bilincini oluşturmak ve böylelikle yaşadıkları çevreye karşı daha duyarlı ve çevre sorununun iyileştirilmesi için çaba sarf eden bir gençlik oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Projemiz ile Yıldırım ilçemizdeki çocuklara çevre duyarlılığı kazandırılmasına, temiz mahalle, temiz ve sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bilinci yerleştirilmesine ve dolaylı olarak mahallede yaşayan vatandaşlarımızda da çevre duyarlılığı bilinci oluşturulmasına, sıfır atık konusunda bilinçlendirilmelerine, geri dönüşüme katkı sağlamak konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanmış olacaktır” dedi.

Çevre Mühendisleri tarafından verilen ‘Sıfır Atık’ eğitimi ile Yıldırım’ın her mahallesinden seçilen toplamda 100 çevre müfettişi çocuğa proje çerçevesinde tablet, çevre müfettişi kimliği, rozet, yelek ve şapka hediye edileceğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Çevre gönüllüsü çocuklarımız verilen görev çerçevesinde, çevreye çöp atanları, ağaçlara ve bitkilere zarar verenleri, kağıt, teneke, cam, plastik ve pil gibi geri dönüşümü olan maddeleri geri dönüşüm kutusuna atmayanları, su kaynaklarını kirletenleri, yeşil alanları korumayanları, su ve elektrik israfı yapanları, hayvanlara zarar verenleri takip ederek belediyemiz tarafından onlara verilen tabletlerle fotoğraflayarak bizimle kurulacak olan yazılım programı üzerinden paylaşacaklar. Bu sistem üzerinden gelen talep şikâyet ve öneriler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde kurulacak olan ekip tarafından günlük olarak kontrol edilecek gerekli önlemler alınacak talepler yapılacak ve şikâyetler doğrultusunda uyarılar yapılacaktır. Projemiz ile ayrıca çocuklara çöp toplatmak değil çöp atmamayı öğretmek hedeflenmektedir. Yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle de çocuklarımızda çevre bilinci oluşmasına katkı sağlanmış olacaktır. Geleceğimiz ve ülkemiz için çevreye duyarlı, bilinçli nesiller yetiştirmek adına yaptığımız proje ile çocuklarımız ayrıca kendi kararlarını kendileri almış olacaklar, biz de belediye olarak 3 ayda bir belediyemizin meclis salonunda yapacağımız çevre dostu çocuk meclisi ile alınan kararları uygulayıp çocukların yönetime katılmalarını sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.