Bursa'da gençler için dolu dolu etkinlikler Bursa’da genç olmak ayrıcalık

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir haftaya yayılan programlarla kutluyor. Bursa Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlenen ‘ESpor’ ve ‘Sokak Basketbolu’ turnuvalarıyla keyifli bir bayram geçiren gençler, Yunuseli Havaalanı’nda ‘Reynmen’ konseriyle unutulmaz bir akşam yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’da gençler, genç olmanın avantajını ve farkını yaşıyor” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa’da bu sene çok geniş hazırlanan programlarla dolu dolu kutlanıyor. Bir haftaya yayılan etkinliklerle eğlencenin tadını çıkaran gençler, tiyatrodan konsere kadar birçok farklı organizasyonla bayramı büyük keyifle yaşıyor. Bursa Gençlik Festivali'nde, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘ESpor Turnuvası’nda gençler kıyasıya mücadele etti. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı turnuvada, takımlar en iyi olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Son yıllarda büyük ilgi gören espora özel turnuva düzenlemesinin keyif verici olduğunu söyleyen gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda eğlenceli zaman geçirmelerine imkan sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da turnuvanın final maçını gençlerle beraber izledi. Yerdeki minderlere oturarak adrenalin dolu mücadeleyi seyreden Başkan Aktaş, salonu dolduran gençlerden büyük ilgi gördü. Finale yükselme başarısını gösteren sporcularla sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra bilgisayar başına geçerek valorant mücadelesine katıldı. Maçların dev ekranlara yansıtıldığı turnuvada gençler, Başkan Aktaş’a doğum günü sürprizi hazırlayarak birlikte pasta kesti. Turnuva sonunda birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, dördüncüye ise bin TL ödül verildi.

Bursa Gençlik Festivali doğrultusunda, Hüdavendigar Kent Parkı’nda ise ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’ düzenlendi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada basketbolcular, yeteneklerini sergileyerek alanı dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı. 4 farklı kategoride toplam 44 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada gençler, birbirinden zor hareketleri yaparak etkinliğe renk kattı. Dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen seri konserler ise Bilal Sonses'in ardından Reynmen performansıyla devam etti. Binlerce gencin katıldığı konserde ünlü fenomen, ‘Derdim olsun’, Bonita’, Leila’ ve ‘Ela’ gibi sosyal medyada tıklanma rekorları kıran şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Alanı dolduran gençler, şarkıları hep bir ağızdan seslendirirken; kendilerini müziğin ritmine bırakarak keyifli bir akşam geçirdi.

“Gençlerin mutluluğu bizi heyecanlandırıyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103’üncü yıldönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını söyledi. Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik eden Başkan Aktaş, klasik bayram törenleri haricinde gençlerin yoğun şekilde buluşabildiği ve bayramı doyasıya kutladığı ortamlar oluşturduklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin 365 gün gençleri düşündüğünü, 1422 Mayıs tarihleri arasını ise ‘Gençlik Haftası’ kabul ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Gençlik Haftası çerçevesinde yoğun program hazırladık. Büyükşehir Spor Festivali’nden münazara turnuvasına, EYTAYT tekrar kampından sokak basketboluna ve konserlere kadar birçok etkinlik planladık. ESpor turnuvasında da gençlerin heyecanına ortak olduk. Son dönemde oldukça popüler olan esporla ilgili, beşer kişilik 100 ayrı takımımız mücadele etti. Gençlerin heyecanını şehrin farklı bölgelerine taşıyoruz. Gençlerin mutluluğunu görmek, gelecek adına bizleri daha da heyecanlandırıyor” diye konuştu.

“600 bin gencimizi çalışmalara dahil ediyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yılın 365 günü 7/24 gençler için farklı projeler ortaya koyarak hayata geçirdiğini anlatan Başkan Aktaş, Türkiye’nin birçok yerinde bursla alakalı bir formül geliştirilemezken, BURSKOOP marifetiyle gençlere burs vermeye başladıklarını dile getirdi. Gençlik Kulübü aracılığıyla gençlerle günün her saatinde iletişim kurduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Gençlere staj imkanları, yurtiçi ve yurt dışı gezileri, üniversitelerde farklı fırsatlar sunuyoruz. Gençleri geleceğe daha iyi hazırlama açısından atölye çalışmaları, konferanslar ve konserler düzenliyoruz. Gençlerin hayatına renk ve değer katmaya devam ediyoruz. Gençler önceliğimiz. Sözde değil özde çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bursa’da gençler, genç olmanın avantajını ve farkını yaşıyor. 600 bin gencimizi tüm çalışmalarımıza dahil ediyoruz” şeklinde konuştu.

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