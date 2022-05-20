Tamirat sırasında makine patladı; kaynak ustası baba ile oğlu yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, makine tamiratı sırasında patlama meydana geldi. Kaynak ustası Abdülkerim Bahsi (62) ile oğlu Muhammed Bahsi (17) yaralandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi Sitesi 22´nci Sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Kaynak ustası Abdülkerim Bahsi ile oğlu Muhammed Bahsi, fabrikanın toz çekme makinesinin tamiratını yaparken, patlama yaşandı. Ardından yangın çıktı. Patlamada baba-oğul yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde 2´nci derece yanık oluşan Abdülkerim Bahsi ile Muhammed Bahsi, yanık ünitesinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-20 20:59:53



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