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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Menemenspor: 0

İHA

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Menemenspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Bursaspor, sahasında Menemenspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, Berat Altındiş’in attığı golle sahadan 10 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar
9. dakikada Eren Güler ceza sahasına girdiği pozisyonda etkisiz kaldı. Ceza sahası içinde top Samet Bozkurt’un elinde kaldı. O da zayıf bir şut çıkarttı ve top az farkla auta gitti.
26. dakikada Vefa Temel kendi getirdiği topa yaklaşık 25 metreden vurdu. Top az farkla auta gitti.
43. dakikada orta sahada kapılan topta kontra atağa çıkan Bursaspor’da Berat Altındiş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç futbolcu, düzgün bir plase ile topu ağlara gönderdi. 10
48. dakikada Vefa Temel, duran toptan yaklaşık 35 metreden kaleyi yokladı. Kaleci Murat Hocaoğlu, topu güçlükle kornere çeldi.
90+1. dakikada Ömer Şahbaş, kale önünde topla buluştu. Sert vuruşunu kaleci Deniz Aydın güçlükle kornere çeldi.

Stat: Timsah Park
Hakemler: Gürcan Hasova xxx, Serdar Diyadin xxx, Özcan Sultanoğlu xxx
Bursaspor: Deniz Aydın xx, Kerem Kök xx, Uğur Kaan Yıldız xx, Eren Tunalı xx, Ramazan Keskin xx (Yusuf Sertkaya dk. 68 x), Vefa Temel xx (Mehmet Bilgin dk. 61 x), Tuğbey Akgün xx, Bilal Güney xx, Samet Bozkurt xx (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 61 x), Eren Güler xx (Melih Sağlam dk. 61 x), Berat Altındiş xxx (Hamza Arıkan dk. 69 x)
Yedekler: Kadir Yiğit, Barış Yıldırım, Barış Dalkıran, Mustafa Genç, Talha Yakın
Teknik Direktör: Mustafa Er
Menemenspor: Murat Hocaoğlu xx (Emir Akay dk. 84 ?), Kerem Paykoç xx, Sinan Akgöl xx, İsmail Kulet xx (Tahir Bölgebaşı dk. 46 xx), Ömer Şahbaş xxx, Cem Çelik xx (Abdullah Karataş dk. 46 xx), Emre Özer xx (İlyas Antekin dk. 74 xx), Abdullah Aydın xx, Enes Sağlık xx (Ahmet Aslan dk. 41 xx), Ahmet Sagat xx, Chibuike Ubah xx
Yedekler: Okan Şentürk, Alper Buğan
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Berat Altındiş (dk. 43) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Eren Güler (Bursaspor), İlyas Antekin (Menemenspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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