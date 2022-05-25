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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler dünyaca ünlü ressamları canlandırdı

İHA

Öğrenciler dünyaca ünlü ressamları canlandırdı

Mustafakemalpaşa TOKİ Ayasbey Anadolu Lisesi’nde 20212022 EğitimÖğretim Yılı boyunca öğrencilerin hazırladıkları eserlerden oluşan resim sergisi izlenime açıldı. Öğrenciler dünyaca ünlü ressamları da canlandırdı.
231 eserin görücüye çıktığı sergide, Salvador Dali ve FridaKahlo gibi dünya sanat tarihinin en önemli ressamlarını başarıyla canlandıran öğrenciler, kült tabloları da gerçek hayata taşıdı.
TOKİ Ayasbey Anadolu Lisesi’ndeki resim sergisinin açılışına; Kaymakam Ahmet Altıntaş, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Emniyet Müdürü Rıza Dinç, TOKİ Ayasbey A.L. Müdürü Ali Şemet, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcilerini yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sergi hakkında bilgiler veren TOKİ Ayasbey Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Yeşim Alaçam, 150 öğrencinin katılımıyla hazırlanan sergide 231 eserin beğeniye sunulduğunu söyledi.
Alaçam; “Okulumuz öğrencileri tarafından Görsel Sanatlar Dersinde yapılmış olan eserler yer aldığı serginin büyük bir kısmında 161 tane tuval üzerine akrilik boya çalışması bulunmaktadır. Serginin kalan kısmını ise 38 adet çeşitli kâğıtlar üzerine yapılan çalışmalar ve 32 adet ise gündelik hayatta kullanılan nesneler üzerine yapılan eserler ve kilkâğıttan yapılan üç boyutlu çalışmalar oluşturmaktadır. Sergide 5 adet sanatçı ve 2 adet eser canlandırılacaktır” dedi.
Çalışmalar tam not aldı
Daha sonra yılsonu etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan sergiyi gezen ziyaretçiler, eser sahibi öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Sanat sergisinde; bristol kâğıdı üzerine noktaçizgi çalışması, tuval üzerine akrilik boya çalışması, Geleneksel Türk Sanatları temalı karışık çalışmalar, Çağdaş Türk Resmi’nin temsilcilerinin eserlerinin röprodüksiyon çalışmaları, renkli resim teknikleri ile yapılan özgün çalışmalar, sanat akımlarıyla ilgili çalışmalar, portre çalışmaları ve 3. boyutlu atölye çalışmaları yer aldı.
Yürüyen tablolara büyük ilgi
Katılımcılardan tam not alan sergide, dünya çapında ün salan ressam ve tabloları canlandıran öğrenciler de büyük ilgi çekti.
Sanat eserlerini birebir canlandırmaya çalışan öğrenciler, FridaKahlo, Salvador Dali,Van Gogh ve JohannesVermeer ile birlikte ünlü tablolar İnci Küpeli Kız ve Süt Boşaltan Kadın kılığına girerek, tam anlamıyla yürüyen tablolara dönüştü.
Kimi öğrenci Johannes Vermeer’in ‘İnci Küpeli Kız’ isimli tablosunu canlandırırken, kimi öğrenci de usta ressam FridaKahlo olarak boy gösterdi.
En ufak detayı atlamadan etkinliğin kusursuz olması için çalışan öğrenciler, makyajından işçiliğine ve eserlerin seçimlerine kadar özenle hazırlandıkları sergi ile beğeni kazandı.

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