Sahil şeridindeki 16 ilde suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu (4)



BURSA'DA 11 KİŞİİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı olan 15 şüpheliden 11´i yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 56 av tüfeği fişeği, 131mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-05-26 15:36:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.