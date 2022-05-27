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Fatih Erbakan: Milyarlarca lira faize gidiyor

DHA

Fatih Erbakan: Milyarlarca lira faize gidiyor


Muammer İRTEM/BURSA, (DHA )Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa´da basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, "Bugüne kadar 520 milyar dolar faiz ödenmiş, 20 senede. Eğer 3 sene daha iktidar da kalırsam 852 milyar lira faiz daha ödeyeceğim orta vadeli programda yazıyor. 520 milyar dolar faiz ödenmiş, 852 milyar lira daha ödenecek. İyi ki faize karşı olan bir hükümetimiz var. Bir de faize karşı olmasalar kim bilir ne kadar faiz ödenecek. Bu durumda elbette ki vatandaşa, işçiye, esnafa, memura, çiftçiye imkan kalmıyor. Milyarlarca lira faize gidiyor" dedi.Erbakan konuşmasında, "Aktif olarak savaşta bulunan Rusya´da enflasyon yüzde 15, Ukrayna´da ise yüzde 16 seviyelerinde. Enflasyonda dünyada 6´ncı sıradayız. Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında enflasyon oranında 1´inci sıradayız. Bu TUİK´in resmi enflasyon rakamıyla.  Bütün bunların sebebi iktidarın 20 seneden beri uyguladığı beton, çimento, borç-faiz ekonomisidir" diye konuştu.İKTİDARIN BU NOKTADAKİ İFADELERİNİ SAMİMİ BULMUYORUMFatih Erbakan, "NATO´nun iki yüzlü yaklaşımı ve güvenilmez tavırlarını her zaman ifade ediyoruz. İktidarın bu noktadaki ifadelerini samimi bulmuyorum. Bu bir suni gündem oluşturmadır. Biden´a göz kırpmak, tabiri caiz ise nazlanmak, dikkatini çekip, sorun çıkartıp kendisinden bir randevu elde edebilmek, bunun yanında bu diplomatik sıkıntıdan bir maddi imkan elde edebilmek maksadıyla söylendiğini düşünüyorum. Yoksa NATO´dan çıkmaları ya da bizim söylediğimiz İslam ülkelerinin NATO´sunu kurmayı, yeni bir dünya yolunda adım atmalarının mümkün olmadığını düşünüyorum" dedi."NATO´DAN ÇIKMALARININ MÜMKÜN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"Türkiye´nin NATO gündemini değerlendiren Erbakan, "NATO´nun iki yüzlü yaklaşımı ve güvenilmez tavırlarını her zaman ifade ediyoruz. Sadece NATO´nun değil, batı kuruluşları olan Birleşmiş Milletler´in G20´nin maalesef imtiyazlı bir zümreyi ön planda ve üstün tutan, maalesef ki İslam aleminin hayrına bir adım atmayan tavırları malum. Hatta bizim Milli Görüş olarak 57 Müslüman ülkeyle kendi NATO´muzu oluşturmamız gerektiğini yıllarca ifade ettik. Bu noktada görüşlerimiz aynı. Ama tabi iktidarın bu noktadaki ifadelerini samimi bulmuyorum. Bu bir suni gündem oluşturmadır. Biden´a göz kırpmak, tabiri caiz ise nazlanmak, dikkatini çekip, sorun çıkartıp kendisinden bir randevu elde edebilmek, bunun yanında bu diplomatik sıkıntıdan bir maddi imkan elde edebilmek maksadıyla söylendiğini düşünüyorum. Yoksa NATO´dan çıkmaları ya da bizim söylediğimiz İslam ülkelerinin NATO´sunu kurmayı, yeni bir dünya yolunda adım atmalarının mümkün olmadığını düşünüyorum" diye konuştu."MADDİ İMKANSIZLIKLAR İÇERİSİNDE BÖYLE KONSERLERE PARA HARCANMASINI UYGUN DEĞİL"Batman ve Isparta´da iptal edilen konserler hakkında konuşan Erbakan, "Batman´da da Isparta´da da arkadaşlarımız, büyük ölçüde belediyelerin borçları ve maddi imkansızlıklar içerisinde böyle konserlere para harcanmasını uygun olmayacağını ifade ediyorlar. Biz genel merkez olarak bu kısmına katılıyoruz. İlçe belediyelerinin borçları 100 milyon TL´den başlıyor, il belediyelerinin ise borçları 1 milyar TL´den başlıyor. Böyle bir noktada böyle bir masrafa girilmesinin uygun olmayacağını düşündükleri için tepki gösterdiler. Biz de bu noktada kendilerine katılıyoruz" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez
2022-05-27 16:01:05

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