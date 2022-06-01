Osmangazi'de su kesintisi

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Osmangazi'nin bazı mahallelerinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda belirli saatlerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle, "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 02.06.2022 tarihinde, 09.00 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır"

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