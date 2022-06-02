Bursa'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprak yüklü kamyon, eğimli alana toprak dökmek isterken yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlhami E. (43) idaresindeki 06 VID 42 plakalı toprak yüklü kamyon, Setboyu mevkiinde eğimli alana toprak dökmek isterken yan yattı. Araç sürücüsü İlhami E. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlhami E.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bel bölgesinde ağrılar olduğunu belirten kazazedenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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