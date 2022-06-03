Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne çevre ödülü

İklim değişikliği ile sıfır mücadele çerçevesinde örnek projelere imza atan, Mustafakemalpaşa Belediyesi, 'Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama' yarışmasında ödüle layık görüldü.

Yemek ve bahçe artıkları çöpe atılan atıkların yüzde 28’ini oluştururken, bu atıkların doğaya yük olmaması adına 'Çöp Değil Bir Avuç Toprak' projesi ile ilçenin pazaryerlerinde ki atıkları toplayarak geri dönüştürülmesini sağlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi hayata geçirmiş olduğu projelerle 'Yeşil Yarış'ın kazananlarından biri oldu. Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan belediyeler arasında ilk sırada yer alan Mustafakemalpaşa Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ilçenin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçi ve üreticilere destek oluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanlığı temsilcilerinin yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu tarafından özenle incelenen projelerin sonuçları Mustafakemalpaşa’yı gururlandırdı. Doğa dostu belediyecilik anlayışıyla, farkındalık bilinci oluşturulmasını sağlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kurmuş olduğu Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile 'Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Mustafakemalpaşa bırakabilmek için canla başla çalışıyoruz' açıklamasında bulundu.

Üreticilerin yanı sıra ilçe halkı ve öğrencilerin farkındalık bilinci sağlaması adına proje ve kampanyalara öncülük eden Başkan Mehmet Kanar, sıfır atık bilincinin küçük yaşta kazanıldığına dikkat çekerek öğrencilerle birlikte 'Atıklarımız Çilek olsun projesi' imza attı. Bir yandan sıfır atık ilgili bilinçlenen öğrenciler, diğer yandan mutfaktan çıkan sebze atıklarından kendi organik çileklerini üretti.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Daha atıksız, daha sağlıklı yarınlar için başlatmış olduğumuz projeler meyvesini vermeye başladı. Sıfır atık şehri olma yolunda hayata geçirdiğimiz projelerle, pazaryerlerinde ki atıklardan, konutlarda ki atıklara kadar organik atıkların ayrı toplanması sağlandı. Tarım alanı olarak Bursa ilçeleri arasında en büyük yüzölçümüne sahibiz ve bu sayede ilçemiz atıklarının çiftçilerimize kazanç olarak dönmesini için canla başla çalıştık ve bu değerli ödüle layık görüldük. Kompost Üretim Merkezimiz kardeş belediye protokolü imzaladığımız Kamenika Belediyesi tarafında da tam not almıştı. İlçemizin öncü olduğu projeler yaparak Mustafakemalpaşa’mızın başarılarla anılacağına söz veriyor, bizi bu güzel ödüle layık gören değerli jürimize teşekkür ediyorum" dedi.

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