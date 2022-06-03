Büyük dönüşümün adı: 'Gemlik, yeniden'

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın, Gemlik’in en fazla eski bina stokuna sahip bölgeleri olan ve ilçenin en eski yerleşim yeri olan bölgede başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi, 'Gemlik, yeniden', belediye meclisinde konuşuldu.

'Gemlik, yeniden' projesinin meclis üyeleriyle paylaşıldığı toplantıya, kentsel dönüşümün planladığı Cumhuriyet, Yenimahalle, Orhaniye, Balıkpazarı ve Halitpaşa mahallelerinin muhtarları da katıldı. Sunumdan önce konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, projenin farklı bir isimle anılmasını arzu ettiklerini belirterek projeye 'Gemlik, yeniden' adını verdiklerini söyledi. Projenin en başarılı kentsel tasarım ödülü aldığını hatırlatan Başkan Sertaslan, çalışmalarda emeği geçen Gemlik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanları ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’e teşekkür etti.

Bölgede mevcut haliyle ne miktarda işyeri, ne miktarda konut olduğunu bildiklerini dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Aklımızdaki dönüşüm işi içerisinde, ortalama yüzde 20 seviyesinde kırım olacak. Binanın mevcut durumuna göre hiç kesintiye gerek de kalmayacak. Eksiltme usulü ile yurttaştan öncelikli olarak hiç para almadan, evini alıp mümkünse bulunduğu bölgede ve cephe şartlarında bir konut vererek dönüşüm yapacağız. Belediyenin ve devletin sırtına hiç yük getirmeyeceğimiz bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kentsel Tasarım Projemizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Vakfı’nın birlikte düzenlediği yarışmada ödül alması ile projemizin üst makamlarda memnuniyetle karşılanacağı da anlaşılmış oldu. Bunu siyaset üstü görmeliyiz. Bana göre projemizin başarılı olma oranı yüzde doksandan fazladır” diyerek sözlerini tamamladı.

Projenin tasarım aşamasında görevlendirilen UTEM Planlama adına söz alan Mimar Kübra Ak, dönüşüm bölgesinin Gemlik meydanına doğru açılan, yaya ve bisikletlilerin öncelikli olduğu, ticari ve sosyal alanların yer aldığı, tüm konutların denizi görebildiği bir çalışma yaptıklarını söyledi. Dönüşüm bölgesinde tescilli yapılan olduğuna dikkat çeken Ak, “Atıl binaların olduğu yeri boşaltarak bir meydan ortaya çıkarmak istedik. İlçe merkezimizde araç yoğunluğu var. Dönüşüm bölgesinde ilçe merkezine bir gelişim alanı olacak. Bu meydan denize açılan bir kültür sokağı ve müze bölgesine sahip olacak. Kıyı şeridinde ticari aks meydana gelecek. İlçemize gelen misafirlerimizin sosyal anlamda alışveriş yapıp vakit geçirebilecekleri bölge yapılacak. Üst bölgelerde ise eğimin fazla olmasından faydalanarak tümü denizi gören konutlar inşa edilecek. Bölgemiz maddi ve manevi anlamda değer kazanacak” dedi.

Projenin bir diğer paydaşı BELMAP Mühendislik ve Danışmanlık firması adına söz alan İbrahim Varol ise, toplam 23 buçuk hektarlık alanda, 150 gün içinde uzlaşmayı tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Saha araştırmaları ve tapu kayıtlarını inceleyerek bölgede 3 bin 838 hak sahibi olduğu bilgisine ulaştıklarını dile getiren Varol, “Burada yaşayanlar ile görüşerek sosyolojik değerlendirme yaptık. Ayrıca gayrimenkul değerlemesini de gerçekleştirdik. Fizibilite Kentsel Dönüşüm modelinin oluşturulması, kentsel tasarım ve plan taslak çalışmaları yapıldı. Yolun yarısını tamamladık. Bildiğiniz üzere Kentsel Tasarım Projemiz ödül de aldı. Çok yakında ön uzlaşma süreci başlayacak. Görüşmeler bittikten sonra yasal kısmına geçeceğiz. Anlaştığımız hak sahipleri ile uzlaşmamıza resmi statü kazandıracağız. Sonraki adımda noter huzurunda imza işlemleri gerçekleşecek. Proje tamamlanıp imalat bittiğinde anahtarlar teslim edilecek. Artık hak sahiplerini de projeye paydaş edeceğiz. Biz bu işin nasıl yapılacağını biliyoruz. Daha önce yaptığımız, başardığımız Türkiye’de yaklaşık 40 proje var. Burada başardığımız projelere bir yenisini eklemek istiyoruz. Desteğinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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