Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan uzun süre takip edilen şüphelilerin ikametlerine baskın düzenlendi. Baskın sonucu, Mesut Ü. (42), Onur Ü. (20), Yücel Y. (25), Umut Y. (20) ve Seçil Y. (43) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerden Mesut Ü. (42), Onur Ü. (20), Yücel Y. (25) ve Umut Y. (20) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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