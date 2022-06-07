Kablo hırsızları suç üstü yakalandı

Bursa'da bir tesise ait bakır kabloları kesmeye çalışan 2 kişi, suç üstü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tesise kimliği belirsiz kişilerin girdiği ihbarı alan jandarma ekipleri, M.M.D. ve Ö.A.'nin bakır kabloları keserken suç üstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 50 metre bakır kablo, demir kesme makası, eldiven, pense ve kontrol kalemi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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