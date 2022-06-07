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Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada sayılı Türkiye'de ilk defa yapılan kalp ameliyatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada sayılı Türkiye'de ilk defa yapılan kalp ameliyatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi. Transhepatik ASD adı verilen tedavi yöntemiyle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabı üzerinden 'dünyada ilk Türkiye'de ilk' başlığıyla duyurdu.

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