Keles’te Dragon Festivali

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ilk kez Keles Gököz Göleti’nde Dragoncup Festivali düzenlendi.

Katılımcılara, takım çalışması ile beraberlik ruhunu aşılamak, motivasyonlarını arttırmak ve kurum içi aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla yapılan ve özellikle son yıllarda popüler hale gelen kurumlar arası kürek yarışına bu kez Bursa’nın Keles ilçesindeki Gököz Göleti ev sahipliği yaptı. Bursa iş dünyasının önemli firmalarının da ilgi gösterdiği Dragoncup’ta 21 takım, 12 kürekçi, 1 davulcu ve 1 dümenciden oluşan ekiple yarıştı.

Toplam 200 metre uzunluğundaki parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışan takımlar iki kez yarıştı ve festivalin şampiyonu 1.15.53’lük derece ile İnanlar Takımı oldu. Uludağ İçecek takımı 1.16.39’luk derecesi ile ikinci olurken, parkuru 1.17.03’le tamamlayan Pakkens de üçüncü oldu.

Tüm takımlar yarışmanın ötesinde Keles Gökgöz Göletinin eşsiz manzarasında eşsiz bir hafta sonu geçirmenin keyfini çıkardı.

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