Online gebe okulunun konuğu ilkyardım eğitmeni Deniz Karadeniz

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Medicana Bursa Hastanesi 'Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız' anlayışıyla düzenlediği gebe okulu, ilkyardım eğitmeni Deniz Karadeniz'i konuk etti.

Medicana Bursa Hastanesi ve Deniz Karadeniz işbirliğinde yetişkinlere yönelik 'Öpünce Geçmeyen Uflarda' İlkyardım söyleşisi büyük beğeni kazandı. Hamileleri doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sıkıntıları asgariye indirmek maksadıyla gerçekleştirilen eğitim programında ilkyardım eğitmeni Deniz Karadeniz tıkanma, zehirlenme, yanık, kırık, kanama, yabancı cisim batması ve yaralanma gibi acil durumlarda kötüleşmeyi önleyen, iyileşmeyi kolaylaştıran ve hayat kurtaran bilgiler verdi.

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