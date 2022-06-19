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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluştu

İHA

Kamp ve karavan tutkunları Bursa’da buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Harmancık Belediyesi ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu’nun katkılarıyla bu sene ikincisi düzenlenen ‘Bursa Kamp ve Karavan Festivali, Harmancık Karavan Parkı’nda kamp, karavan ve doğa tutkunlarını buluşturdu.
Geçtiğimiz sene ilki Orhaneli’nde 300’ün üzerinde karavancının katılımıyla yapılan ‘Bursa Kamp ve Karavan Festivali’, bu kez Harmancık Karavan Parkı’nda yeniden kamp ve karavan tutkunlarını buluşturdu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bursa'nın Harmancık İlçesi'ne gelen kamp ve karavancılar, Uludağ’ın güney yamaçlarındaki ormanlık alanda kurulan karavan parkına yerleşti. Doğa ve karavan tutkunları eşsiz Uludağ manzarasının keyfini 3 gün boyunca doyasıya yaşadı. Festival çerçevesinde hazırlanan ‘2. Bursa Organik Ürünler Şenliği’ de katılımcılardan büyük ilgi gördü. Bölgede organik üretilen ürünleri tatma imkanı bulan misafirler, yemek ve içecek ihtiyaçlarını organik ürünlerle karşıladı. Organik Ürünler Şenliği çerçevesinde Bursa’da gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri ile Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünleri tanıtıldı.
Festival, kamp ve karavancıların yerleşmesinin ardından Uludağ’ın çam ormanları içerisinde sabah sporu yapılmasıyla başladı. Ödüllü macera parkuru yarışması ve KaragözHacivat gösterisiyle devam eden festivalde, Türkiye’ye karşı duyduğu sempatiyle dikkatleri üzerine çeken ve klasik otomobiliyle birlikte yaptığı şehir ziyaretlerini ve deneyimlerini sosyal medyadan geniş kitlelere duyuran Franzisca Niehus’un (@travelcomic) söyleşisi de büyük ilgi gördü. Ünlü müzik grubu ‘Gece Yolcuları’nın da sahne aldığı festivalde, kamp ve karavan tutkunları doyasıya bir müzik şöleni yaşadı.
Harmancık Karavan Parkı’nın resmi açılış töreninde yapıldığı festivalin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı.
Kırsal ve doğa turizmde büyük hedef
Festivalin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sene ikincisi düzenlenen festivalin hayırlı olmasını diledi. Turizmle alakalı ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, turizm fuarları, B2B toplantıları, fam tripler ve turizm yatırımlarıyla turizmin her alanını desteklediklerini belirtti. Başkan ktaş, “Her ne kadar dağ ilçeleri nüfus bakımında küçük gözükse de özellikle kırsal ve doğa turizmi açısından müthiş potansiyele sahip. Bunun tüm Türkiye’ye ve dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bursa Kamp ve Karavan Festivali de bu çerçevesinde düzenleniyor. Yoğun bir katılım var. Özellikle pandemi süreci, bizlere kamp ve karavan tercihinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ailelerin bu yönde giderek ilgisinin arttığını da görüyorum. Dağ bölgesinde doğa ve kırsal turizmle alakala ciddi hedeflerimiz var. Orhaneli’nde rafting, Büyükorhan’da yayla, Keles’te Kocayayla, Harmancık’ta karavan parkı faaliyetleri bizleri gelecek adına heyecanlandırıyor. Bursa sanayi ve tarım şehri olduğu kadar aynı zamanda turizm şehridir. Özellikle doğa turizminin her katmanının yaşanabileceği bir şehirdir. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa Milletvekili Osman Mesten, sanayiden tarıma kadar bir konuda önde olan Bursa’nın turizm konusunda ise desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığının altını çizen Mesten, Uludağ’ın dört mevsim kullanılabilmesi ve dört dağ ilçesinde turizm hareketliliğinin artması için adımlar attıklarını ifade etti. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi katkıları olduğunu söyleyen Mesten, festivalin hayırlı olmasını diledi.
Harmancık Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Bursa’nın turizme büyük önem verdiğini, bu tür festivallerin de bunun en güzel örnekleri olduğunu ifade ederek festivali katılmak üzere ilçeye gelen herkese teşekkür etti. Festivalin Harmancık ilçesine değer katacağını söyleyen Tuna, programın düzenlenmesine öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA işbirliğiyle düzenledikleri Harmancık Karavan Parkı’nı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu konuda destek olan herkese teşekkür eden Ataş, festivalin hayırlı olmasını diledi.
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, orman köylerini doğa turizmine açan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ne ve ilçe belediyelerine teşekkür ederek festivalin hayırlı olmasını diledi.
Festivale katılan kamp ve karavan tutkunları da yeşille birlikte anılan Bursa’da bu tür festivallerin düzenlenmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, festivale katılmaktan büyük bir keyif aldıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, Organik Ürünler Şenliği çerçevesinde kurulan stantları gezerek organik ürünlerin tadına bakıp üreticilerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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