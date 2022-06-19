Kendilerini polis olarak tanıtıp 95 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir vatandaşın toplamda 95 bin lirasını dolandıran şüphelilerden M.B., İ.K. tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı arayarak adına yüklü miktarda kredi çekildiğini ve kendisini kurtarması için bir miktar para ve ziynet eşyalarını vermesi gerektiğini söyledi. Söylenilenlere inanan vatandaş, şüphelilerin belirlediği yere 75 bin lira değerinde altın, 10 bin 400 lira değerinde döviz ve 10 bin lira para bıraktı. Daha sonra şüphelilerle irtibat kuramayan vatandaş, dolandırıldığını anlayarak jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilerin M.B., İ.K. ve O.T. olduğunu ve ziynet eşyalarını Bursa'da bir kuyumcuda bozdurduğunu belirledi.

Şüphelilerin adreslerini saptayan jandarma ekipleri dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.B., İ.K. ve O.T. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin paranın bir kısmını harcadıkları belirlendi. Dolandırdıkları paradan kalan 55 bin 700 lira ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden İ.K. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-06-19 20:37:54



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