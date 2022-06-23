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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Yokuşlar Camii yükseliyor

İHA

İnegöl Yokuşlar Camii yükseliyor

İnegöl Fatih Mahallesinde yapımına başlanan ve hayırsever İbrahim Yokuş’un yapımını üstlendiği Yokuşlar Camisi için tören düzenlendi. Caminin ardından hayırseverlerin katkılarıyla etrafında kuran kursu, kütüphane ve imam evi gibi müştemilatlar da yapılacak.
Hayırsever İbrahim Yokuş tarafından Fatih Mahallesinde afet evlerinin bulunduğu bölgede tamamlandığında 500 m2 caminin hizmet vereceği ibadethane yapımı için çalışmalar başladı. Caminin ardından yine hayırseverlerin destekleriyle etrafında kız ve erkek kuran kursları, kütüphane ile müştemilat ve imam evi gibi yapıların da yükseleceği proje için dün tören düzenlendi.
Törende kısa bir selamlama konuşması yapan hayırsever İbrahim Yokuş, “Tüm misafirlere geldiğiniz ve bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Allah hayırlısıyla camimizi tamamlayıp ibadete açmayı nasip etsin” dedi.
Fatih Mahallesi Muhtarı Selami Kavık ise “Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerimizin kesiştiği noktadayız. Bu bölgede biri Fatih diğeri Cumhuriyet Mahallesinde olmak üzere iki camimiz vardı. Bu iki cami artık yetmiyor. 13 bin nüfusa yaklaştık. 2 tane cami ihtiyacı karşılamıyordu. Cuma günleri, bayram günleri ve cenazelerde yetmiyordu. İnşallah iki mahallemizin kesiştiği yerde yapımına başlanan bu yeni camimizi en kısa zamanda bitiririz. Şu anda bulunduğumuz bölge de afet konutlarımızın olduğu bölge. 550 konut var ve yüzde 100 doluluk oranına sahip. Bu cami bölgedeki ihtiyacı karşılayacaktır. İçerisinde kuran kursu, kütüphane ve imam evi gibi müştemilatlar da bulunacak. Mahallemizde 2 dönem muhtarlık yapmış olan Hacı İbrahim Yokuş ağabeyimiz cami kısmına sponsor oldu. Kendisinden Allah razı olsun. Diğer bölümler için de kurum kuruluşlarımızdan, vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu.
“Herkesin katkı ve destekleriyle eksikler gideriliyor”
Belediye Başkanı Alper Taban da mahallenin eksik ve ihtiyaçlarını gidermek için muhtar ve mahalle büyüklerinin çabaladığını ifade ederek, “Bizler de İnegöl Belediyesi olarak aynı duygu ve düşünceler içerisindeyiz. Hayırseverlerimiz, devletimiz, kurumlarımız. Herkesin katkı ve destekleriyle bu eksikler gideriliyor. Alanyurt bölgesi tek başına düşünüldüğünde nüfus olarak önemli bir merkez. 65 binlere doğru ulaşan bir mahalle. Koca bir şehir var burada. Tabi hızlı büyümenin getirdiği bazı sorun ve problemleri de görüyoruz. Biz bu hızlı büyümenin ardında hızlıca eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Bugün de burada camimizin temelini atıyoruz. Bundan dolayı ben de çok mutluyum. Önemli bir ihtiyaç. Allah’ın evini inşa ediyoruz. Burada ibadetlerimizi yapacağız, cemaatimizle birlikte olacağız. Gönlümden geçen inşallah cemaati bol olsun. Yapmak bir mesele ama yaptıktan sonra onu yaşatmak, doldurmak çok çok kıymetli. Biz de burada katkı ve desteklerimizi ortaya koyarız. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Diğer destek ve katkı verecek olan hayırseverlerimize de buradan bir çağrımız olsun, katkılar ne kadar hızlı olursa camimiz de o kadar kısa sürede tamamlanmış olur” şeklinde konuştu.
Hayırseverlere teşekkür
Kürsüye gelerek bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “Bu bölgemiz ve İnegöl’ümüz her geçen gün büyüyen, gelişen, nüfusu artan, bu artan nüfusla birlikte her türlü ihtiyacın da her gün tazelendiği bir şehir. Bugün de burada önemli bir ihtiyacı gidermek adına başlayan çalışma için bir aradayız. Öncelikle hayırseverimize bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki bu geçici dünyada yaptıklarımız amel defterine yazılacak ve o amel defteri hiç kapanmadan yaşadığı müddetçe sevapla dolduracak olan bu güzel hizmeti rabbim nasip etmiş. Tamamlanmasını da nasip etsin inşallah. Bugün temelini atıyoruz, kazasız belasız şekilde sağlıkla tamamlanarak hizmete açılmasını da rabbim nasip eylesin inşallah” ifadelerinde bulundu.
Konuşma sonrası dualar eşliğinde temsili temel atma töreni de gerçekleştirildi.

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