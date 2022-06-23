Kadınlar matinede mendil yerine maske salladı

Bursa’da kadınlar, düzenlenen matinede mendil yerine maske salladı. Maskeden kurtulmanın mutluluğunu sallayarak kutlayan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Sanatçı Mehmet Çevik kadınlar matinesinde söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıktığında maske konusuna değinen sanatçıya, kadınlar 'sallasana sallasana mendilini' şarkısında, mendil yerine maskelerini sallayarak eşlik etti. Maske yasağının kalkmasına rağmen birçok kişinin maskeyle katıldığı matine, maskesiz olarak son buldu.

Konser sonrası kuliste soruları cevaplayan Çevik, ”2 sene öncesi insanlar, 'konsere gelsek mi ? gelmesek mi ? acaba Covid19 olur muyuz?' gibi tereddüt yaşıyorlardı. Düzenlediğimiz konserlerde birçok seyirci beni maskeyle dinliyordu. Bu durum beni üzüyordu. Çünkü mimikleri göremiyordum ve mutlu olup olmadıklarını, eğlenip eğlenmediklerini anlamlandırmaya çalışıyordum. Bundan dolayı sahnede çok huzursuz oluyordum. Şimdi bugünkü etkinlikte izleyicilerin mendil yerine maske sallaması çok hoş oldu. Katılımcıların ilgi ve alakaları şu an müthiş. İnşallah bir daha böyle bir salgın yaşanmaz” diye konuştu.

Sanatçının organizasyonlarını düzenleyen eşi Gizem Çevik ise, "Salgın sürecinde kimi zaman mekanlar kapalı oluyordu. Kimi zaman belli sayıda izleyici davet etmek zorunda kalıyorduk. Gelenler de tedirgin oluyordu. Ama şimdi insanlar istediği gibi eğleniyor. İnşallah bir daha böyle bir salgın yaşamayız" dedi.

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