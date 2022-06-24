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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gemlik Gıda Organize Sanayi bölgesi için ilk adım

İHA

Gemlik Gıda Organize Sanayi bölgesi için ilk adım

Gemlik Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurma ve Yaşatma Derneği için ilk imzalar Ticaret ve Sanayi Odası'nda atıldı.
Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ile birlikte bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ile odaların meclis başkanları ve genel sekreterleri ile yöneticilerin de katıldığı imza töreni Ticaret ve Sanayi odası meclis salonunda yapıldı.
Toplantıda konuşan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, "Uzun yıllardır ilçemizde eksikliği hissededilen ve son dönemde de kurulması için girişimlerde bulunulan Gıda Organize sanayi bölgesi için ilk imzaları atmaktan onur duyuyoruz, bölgemize ve üreticimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır da, "Borsa olarak yapılaması gereken ne varsa elimizden geleni yapıyoruz. Üreticimizin ürününün hak ettiği değere kavuşması ve bunun için gerekli tüm altyapının bir önce oluşturulması için herkes gibi bizlerde üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.
Gemlik Belediye başkanı Uğur Sertaslan da, "Her şeyden önce bu işlere kendini adamış bir kaymakamımız var. Bu konularda oldukça tecrübeli. Sağ olsun bizlere bu konuda mihmandarlık yaparak önümüzde yürüyor. Bu işe inanan güzel bir ekip var. Umuyorum ki en iyisi en güzel şekilde yapılacak ve Zeytinin Başkenti Gemlik'imiz en kısa sürede Gıda Organize Sanayi Bölgesine kavuşacak" dedi.
Gemlik Kaymakamı Hasan Göç yaptığı değerlendirmede, "Daha önce görev yaptığım Tarsus başta olmak üzere iki ilçede Organize sanayi bölgelerinin kurulması için çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımız oldukça başarılı işlere imza attılar. Burada da bu iş için heyecanlı bir ekip görüyorum. İnşallah en kısa sürede gerekli olan çalışmalar yapılır ve temelini de en kısa süre de atarız" dedi.
Konuşmaların ardından hazırlanan Gemlik Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurma ve Yaşatma Derneği'nin tüzüğüne, Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, Borsa başkanı Özden Çakır, GTSO Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, GTSO Başkan vekili Semih Aşkın, Borsa Meclis Başkanı Mustafa Doğan, Borsa yönetim kurulu üyesi Salih Erdinç Ersan ile Gemtar Başkanı İlhan Demiröz imza attılar.

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