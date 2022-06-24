İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (3)

ARİF CEZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İtalya´da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez (39) için Bursa´nın Yenişehir ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Hatuniye Camii´nde düzenlenen cenaze törenine, Eczacıbaşı Holding yöneticileri ve Arif Cez´in çalışma arkadaşlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, STK ve sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.
Cenaze namazı yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle cami içerisinde kılınırken, 2 çocuk babası Arif Cez ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir BURSA, (DHA)
2022-06-24 15:56:30
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