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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dönmez yeniden BUYSAD başkanı

İHA

Dönmez yeniden BUYSAD başkanı

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) başkanlığına yeniden Coşkun Dönmez getirildi. 3 yıldır başkanlık görevini yürüten Dönmez, tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin tümünün oyunu alarak güven tazeledi.
Dernek merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Coşkun Dönmez başkanlığındaki yönetimde, Faruk Aslanoba ve Erkan Erk başkan yardımcılığı, Okan Özen sekreterlik, Abidin Şakir Özen saymanlık görevini üstlenirken, Mehmet Emin Kuyu ve Yusuf Yarar üye olarak yer aldı.
BUYSAD Başkanlığına yeniden seçilen Coşkun Dönmez, kongrede yaptığı konuşmada hazır yemek sanayicilerinin içinde bulunduğu duruma değinirken, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri de değerlendirdi. Hazır yemek sanayicilerinin temel hammaddesinin gıda olduğunu hatırlatan Dönmez, gıda enflasyonunun içinde bulundukları sektörü derinden etkilediğine dikkat çekti.
Dünyadaki tüm ülkelerin 2020 ve 2021 yılını korona salgının pençesinde geçirdiğini belirten Coşkun Dönmez, enerji ve petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte tüm dünyada özellikle gıda sektöründe arz düşüklüğüne bağlı olarak yüksek fiyat artışları yaşandığını vurguladı.
Küresel salgın sonrasında da enerji fiyatlarındaki yükselişin ve yanı sıra da RusyaUkrayna savaşının gıda arzının aksatıp fiyatlarını yükselttiğini kaydeden BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, şöyle konuştu:
"Türkiye’nin bazı gıda guruplarında dışa bağlı olması, yaşanan olumsuzlukları ve gıdadaki fiyat artışını daha da tetikledi. Yemek sanayicileri olarak zor bir süreçten geçtiğimizi söylemeye gerek bile yok. Kaliteden ve hijyen koşullarından ödün vermeden ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz, bir taraftan da ambalaj, nakliye ve işçilik maliyetlerinin getirdiği yükü omuzlamaya çalışıyor. BUYSAD olarak yemek sanayicilerin sorunlarını her fırsatta dile getirip çözüm için çaba harcıyoruz. Umuyoruz ki ülkemizde ve dünyada hem genel enflasyon, hem gıda enflasyonu kontrol altına alınır ve hazır yemek sanayicileri ile paydaşları rahat nefes alır. Bunu söylerken Dünya Bankası'ndan bir süre önce yapılan açıklamada gıda fiyatlarının 2023 yılı sonuna kadar ateşinin düşmeyeceğinin açıklanmış olmasının tedirginliğini yaşadığımızı da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu nedenle meslektaşlarıma tavsiyem her konuda temkinli adımlar atmak arı olacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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