Yabani hayvanların saldırısına uğrayan koç tedavi edildi, 'Kahraman' adı verildi

Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) görevlisi veteriner hekimlerce ormanda yaralı bulunan koç, Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilip ameliyat edildi. Yaban hayvanlarının saldırısına uğradığı değerlendirilen koça, 'Kahraman' adı verildi. Veteriner hekim Mustafa Agar, "Yaşama olduğu gibi tutundu. 'Yaşama daha iyi tutunabilsin' diye ismini 'Kahraman' koyduk. O da bu zorlu süreci atlattı" dedi.

HAYTAP'ta görevli veteriner hekimler, aç kalan sokak hayvanlarını beslemek için 8 Haziran'da sahaya çıktı. Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki ormana giden veteriner hekimler, burada hareketsiz bir koç gördü. Etrafta toplanan köpekleri kovalayan hekimler, koçun yaralı olduğunu fark etti. Sürüden kaçtığı ve yaban hayvanlarınca saldırıya uğradığı değerlendirilen koç, HAYTAP'ın Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Saldırı nedeniyle iç organları dışarı çıkan koç, çiftlikte görevli veteriner hekimlerce ameliyat edildi. İki ameliyatın ardından eski sağlığına kavuşan koça 'Kahraman' adı verildi.

'ŞU AN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ'

'Kahraman'ın artık hep çiftlikte kalacağını belirten veteriner hekim Mustafa Agar, "İlk bulduğumuzda hayvan çok aşırı korkmuştu ve aşırı stres halindeydi. Gördüğü her canlıya karşı tepki oluşturuyor ve kaçmaya çalışıyordu. Sahada yakaladıktan sonra çiftliğe getirdik. Özellikle yaralarında abdominal yırtılmalar vardı. Organların bir kısmı sarkacak ve görünecek şekilde dışarıda duruyordu. Ameliyata aldıktan sonra ikinci operasyonu da oldu. İlk ameliyattan sonra bazı dokular iyileşti. Fakat bazı dokularda iltihaplanma olduğunu gördük. İkinci ameliyattan sonra hayata daha iyi tutunmaya başladı. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Buradaki emekli dostlarımızla birlikte yaşıyor. Burada dostu olan ampute eşeklerimiz, leyleklerimiz, koyunlarımız var. Şimdi onlarla birlikte emekliliğin keyfini çıkarıyor. Bol yeşil ot, güzel beslenme ve bol sevgiyle bakımlarına devam ediyor" dedi.

'O BİZİM İÇİN KAHRAMAN'

Yaralı koçun Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kısa sürede uyum sağladığını dile getiren ve yaralı halde yaşama tutunduğu için 'Kahraman' adını verdiklerini söyleyen Agar, "Keyfi gayet yerinde. İlk çiftliğe geldiğinde sürekli bizim yanımıza geliyordu. Şimdi arkadaşlarını tanıyınca artık bizim yanımıza gelmiyor. Sürekli koşturuyor. Yaşama olduğu gibi tutundu. 'Yaşama daha iyi tutunabilsin' diye ismini 'Kahraman' koyduk. O da bu zorlu süreci atlattı. O yüzden, bizim için o bir kahramandır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-06-29 11:03:29



