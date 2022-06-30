Bursa'da hastane dönüşü kaza; anne ile oğlu öldü

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Osman SAK/ BURSA, (DHA)BURSA'da, mermer yüklü TIR'a arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Adnan Yılmaz (41) ile annesi Fatma Yılmaz (65), hayatını kaybetti. Annesini muayene ettiren Yılmaz'ın, hastaneden döndüğü öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Orhaneli ilçesi Akçabük Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta annesini kent merkezindeki hastanede muayene ettirdikten sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan Adnan Yılmaz yönetimindeki 16 N 4958 plakalı otomobil, aynı yöndeki Ö.B.'nin (43) kullandığı 16 RCP 34 plakalı mermer yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın altına girerek hurdaya dönen otomobilde Yılmaz ile annesi Fatma Yılmaz, hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin otomobilden çıkardığı anne ve oğlunun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 2 çocuk babası Adnan Yılmaz'ın, Orhaneli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ise araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2022-06-30 16:48:25



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