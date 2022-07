Doğa ve müziğin keyfini bir arada yaşadılar

Nilüfer Caz Festivali’nde yer alan ünlü sanatçı Sarp Maden, konserini Atlas Mahallesi’ndeki çilek tarlalarının yanında verdi. Doğanın muhteşem güzelliği altında Sarp Maden’i dinleyen sanatseverler, tadına doyamadıkları bir gece yaşadı.

Nilüfer Belediyesi tarafından 7. kez düzenlenen Nilüfer Caz Festivali çerçevesinde kentin kırsal nitelikli mahallelerinde de konserler düzenleniyor. Festivalde ünlü sanatçı Sarp Maden, çilek tarlaları arasında hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Doğayla iç içe bir alanda oluşturulan konser alanında, gün batımında Sarp Maden’i dinleyen festival katılımcıları, hem doğanın hem de müziğin keyfini çıkardı.

Keyifli geçen konserde Sarp Maden, pandemiden önce tasarladığı perdesiz gitarına özel geliştirdiği çalım tekniğiyle hayranlarına farklı bir gece yaşattı.

Sarp Maden, ilk kez perdesiz gitar çaldığı “House by the Lake” isimli albümündeki parçaları, doğanın içinde sevenleriyle paylaştı.

Sarp Maden’e piyanoda Can Çankaya, bas gitarda Alper Yılmaz ve davulda Volkan Öktem gibi değerli müzisyenler eşlik etti.

Caz tutkunları büyük ilgi gösterdikleri konserin sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

