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Müteahhide şantaj şüphelileri, adli kontrolle serbest

DHA

Müteahhide şantaj şüphelileri, adli kontrolle serbest


İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da müteahhitlik yapan S.A. (40), birlikte olduğu T.Ç. adlı kadın (27) ile eski ortağı A.A.'nın (36) kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, suçlamaları reddederken, şikayetçi S.A. da uygunsuz görüntülerle ilgili gizlilik kararı aldıracağını söyledi.
Müteahhit S.A., 2020 yılında iddiaya göre, bir süre iş yaptığı A.A.'nın tanıştırdığı T.Ç.'nin evine gidip, birlikte oldu. Bir süre sonra polise giden S.A., T.Ç. ile uygunsuz görüntülerinin gizlice kaydedilip, çekildiğini öne sürdü. S.A., hem T.Ç.'den hem de A.A.'dan şikayetçi oldu. Görüntüler nedeniyle kendisine şantaj yapıldığını belirten S.A., "1 yıl içinde 10 milyon TL tutarında 2 ev ve nakit para aldılar. Buna rağmen verdikleri sözü tutmayıp, görüntüleri silmediler sonrasında 1 milyon dolar daha istediler. Tekliflerini kabul etmeyince görüntüleri hamile olan eşime gönderdiler. Eşim evi terk etti. Bununla da yetinmeyip, görüntü ve fotoğrafları çevremdeki birçok iş insanına yolladılar" dedi.
ESKİ SEVGİLİSİNİ UYARMAK İÇİN GÖRÜNTÜLERİ GÖNDERMİŞ
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.A. ve T.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; ele geçirilen cep telefonları, laptop ve hafıza kartı incelemeye alındı. A.A. ile eski sevgili olduğunu belirten T.Ç., ifadesinde; S.A.'nın A.A. hakkında kötü konuştuğunu, buna sinirlendiğini ve uygunsuz görüntülerini gönderip eski sevgilisini uyardığını öne sürdü. T.Ç., şantaj iddiasını kabul etmedi.
'SÖYLEDİKLERİNE İNANMADIM, FOTOĞRAF ATTI'
Şantaj iddialarını reddeden A.A. ise ifadesinde, "S.A. eski ortağımdır. Kendisi benden bir araç aldı, plakasını özel yaptırdığını söyledi. Korumalı araç aldığını söyledi. Galerici olduğum için 'Seni meşhur ederim' dedim. Bundan kastım; korumalı araç aldığını insanlara duyurmaktı. Şantaja ilişkin herhangi bir beyan değildir. T.Ç.'yi tanırım. S.A.'dan herhangi bir para veya mal varlığı istemedim. T.Ç. bana S.A. ile ilişkisi olduğunu ve S.A.'nın uyuşturucu kullandığını söyledi. Söylediklerine inanmadığım için T.Ç. bana fotoğraf attı. Bu fotoğraflarla ya da başka videolarla S.A.'dan herhangi bir şey talep etmedim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. ile A.A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'BENİ TUZAĞA ÇEKTİLER'
Hukuk mücadelesi başlattığını belirten şikayetçi S.A. ise "A.A. ile 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştım. Bana samimi bir şekilde yaklaştı ve 1 hafta içinde samimiyetimiz ilerledi. Ofisime sık sık gelip, giderdi. Tanıştıktan 6 ay sonra kadın arkadaşı T.Ç. ile beni bir tuzağa çektiler. Alkolün etkisiyle T.Ç. ile birlikte oldum. Bunu kayıt altına almışlar ve bu görüntülerle şantaj yapmaya başladılar. 1 ay öncesine kadar benden daha da fazla para koparmaya çalıştılar ve 1 milyon dolar istediler. Ben de bu parayı vermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Irak numaralı bir telefon hattından videoyu eşime attılar. Bunun üzerine ortalık iyice gerildi. Bu zamana kadar yaklaşık 10 milyon TL dolandırıldım. Bu paranın bir kısmını nakit olarak attım, bir kısmı verdiğim 2 daire ve onların üzerine aldığım otobüs ile 10 milyon TL. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındılar ancak mahkemede avukatlarının başarısıyla serbest kaldılar" diye konuştu. 
Görüntülerle ilgili gizlilik kararı aldıracağını kaydeden S.A., "Bu arkadaşlara düştüğüm hata yüzünden eşime ve arkadaşlarıma yakalanıp, rezil olmamak adına zaten 10 milyon TL ödedim. Zaten eşimden de ayrıldım. Çocuklarımı görememenin psikolojisi ile işimi ikinci plana attım. Benim de çok büyük bir hatam var. Bu konuda benim verdiğim 10 milyon TL'nin haricinde benim yanımda çalışan insanların mağduriyetleri de söz konusu. Ellerindeki görüntüleri ve fotoğrafları, çevremdeki birçok iş adamına göndererek, beni itibar suikastına uğratmaya çalışıyorlar. Bunun da bana çok büyük bir kaybı bulunuyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-07-01 12:03:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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