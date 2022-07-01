Bursa'da mazgal hırsızı tutuklandı

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Bursa'da mazgal hırsızlığı yapan bir kişi tutuklandı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün mazgalları çalan çek çek arabalı bir şahıs Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Araştırma Büro ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan A.C. gözaltına alındı. Burada suçunu itiraf eden şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Polis ekipleri, insanların hayatını hiçe sayan mazgal hırsızlarına aman verilmeyeceğini açıkladılar

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