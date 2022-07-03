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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mysia Yolları’nda Ertan Ayçetin Bisikletevi açıldı

İHA

Mysia Yolları’nda Ertan Ayçetin Bisikletevi açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin Başköy’deki eski okul binasını onararak merhum Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin’in adını verdiği bisikletevi açıldı. Mysia Yolları güzergahında bulunan tesis kamp alanı, bisiklet tamir atölyesi, oyun parkı, ortak alanları ile bisiklet ve doğa tutkunlarına hizmet verecek.
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği’nin de desteğiyle, bisiklet tutkunları için önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Mysia Yolları üzerindeki mahallelerde bulunan atıl durumdaki eski köy okullarını yeniden işlevsel hale getirmek için proje geliştiren Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda ilk proje olan bisikletevini Başköy'de hizmete sundu.
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin’in adının verildiği Bisikletevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ertan Ayçetin’in oğlu Can Ayçetin, Eski Sağlık Bakanı M. Kazım Dinç, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği Başkan Yardımcısı Raban Karasu, muhtarlar, eski Başköy İlkokulu mezunları ile çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.
Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çok anlamlı bir projeyi hizmete sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Erdem, “Mysia Yolları diğer parkurlarıyla olduğu gibi, bisiklet parkurlarıyla da doğanın içinde çok keyifli bir sürüş olanağı tanıyor. Ve bisiklet severler tarafından da çok tercih ediliyor. Biz Mysia Yolları’nı ziyaretçiler için daha keyifli hale getirmek amacıyla bu rotalar üzerinde bazı düzenlemeler yaptık. Bu rotalar üzerinde bulunan köylerdeki kullanılmayan eski okul binalarını onarıp yeniden işlev kazandırdık. Bunlardan biri de bugün açılışını yaptığımız bisikletevi oldu. Başköy’ün artık kullanılmayan eski okul binasını onardık ve burayı bisiklet gruplarının konaklama yapmasına olanak sağlayacak şekilde düzenledik. Bisikletevine de geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin’in adını verdik. Biliyorsunuz Ayçetin, Bursa’da bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına büyük emeği geçmiş bir isim. Bizler onun adını burada yaşatmak istedik” dedi.
Bisikletevi hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Erdem, “Okulun sınıflarından birini Ertan Ayçetin’e ait sergi salonu, diğerini de etkinlik salonu olarak düzenledik. Bahçedeki çadır kamp alanı, bisiklet tamir atölyesi, çocuk oyun grubu ve duşlartuvaletler de eklenince, Ertan Ayçetin Bisikletevi, artık Mysia Yolları üzerindeki bisiklet parkurlarının buluşma noktası haline geldi. Çeşitli etkinlikler yapacağımız bu mekanı, bisiklet kulüpleri ve bisiklet dernekleri de bize müracaat ederek kullanabilecekler. Şehirlerarası seyahat eden bisiklet severler de buradaki bisiklet bakımı, kamp ve konaklama hizmetlerinden yararlanabilecek. Başköy’den sonra Üçpınar’daki okul bahçesini de kamp alanı olarak düzenliyoruz. Orası da kamplı doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve hatta yoga atölyesi gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek. Burada kültür ve tabiat varlıkları ya da doğa sporları konsepti ile yapılacak turlar, kırsal bölgelerimizde alternatif gelir kaynakları yaratarak yerel kalkınmayı önemli ölçüde destekleyecek” diye konuştu.
Törende konuşan Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği Başkan Yardımcısı Raban Karasu da Ayçetin ve tüm bisiklet tutkunları adına Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Ertan Ayçetin’in kendini bisiklete adadığını ve herkesin kullanması üzerine hayal kuruduğunu vurgulayan Karasu, böyle bir projede adının yaşayacak olmasının gurur verici olduğunu söyledi.
Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da bisikletin insan yaşamındaki önemli etkilerine değinerek, projenin çok yönlü şekilde hizmet vereceğini ifade etti.
Konuşmaların ardından Başkan Erdem ve beraberindekiler tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa katılanlar Başköy İlkokulu mezunu ve eski Sağlık Bakanı M. Kazım Dinç’in eşi Nihal Dinç’in resim sergisini de gezdi.
Açılış öncesi Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu’nun günün anısına gerçekleştirdiği bisiklet turu da Ertan Ayçetin Bisikletevi önünde son buldu.

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