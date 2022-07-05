Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek Camlıca Camii'nin minyatürü tamamlanırsa Marmara'yı selamlayacak Marmara'nın ikinci Çamlıca Camii Togg'un babayiğitlerinden yardım bekliyor Ata Tepe'den tüm körfezi selamlamaya hazırlanan İslamiyetin mührü Timurtaş Paşa Cami'nin tamamlanabilmesi için 6 milyona yakın yardım gerekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek Camlıca Camii'nin minyatürü tamamlanırsa Marmara'yı selamlayacak Marmara'nın ikinci Çamlıca Camii Togg'un babayiğitlerinden yardım bekliyor Ata Tepe'den tüm körfezi selamlamaya hazırlanan İslamiyetin mührü Timurtaş Paşa Cami'nin tamamlanabilmesi için 6 milyona yakın yardım gerekiyor

İHA

Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek Camlıca Camii'nin minyatürü tamamlanırsa Marmara'yı selamlayacak Marmara'nın ikinci Çamlıca Camii Togg'un babayiğitlerinden yardım bekliyor Ata Tepe'den tüm körfezi selamlamaya hazırlanan İslamiyetin mührü Timurtaş Paşa Cami'nin tamamlanabilmesi için 6 milyona yakın yardım gerekiyor

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Ata Tepe Mevkinde pandemiye rağmen son iki senedir yapımı devam eden Timurtaş Paşa Camii inşaatı cami derneğinin işçi paralarını ödeyecek para bulamaması sebebiyle yarım kaldı.
Cami derneği başkanı Sinan Şahintürk'ün çabalarıyla iki minaresi ve kubbesi yükselen caminin tamamlanabilmesi için 10 milyon liraya yakın para gerekiyor.
Togg'un Gemlik'teki fabrikasına kuş uçuşu yaklaşık 2 kilometre mesafede bulanan Timurtaş Paşa Camii konumu olarak, görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan asrın mührü Büyük Çamlıca Camisi'nin bir minyatürü olarak gösteriliyor.
Tamamlandığı taktirde, Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar Güney Marmara'nın büyük bir bölümünden görülecek olan cami, Türkiye'nin en büyük limanlarının bulunduğu Gemlik körfezine giren yabancı gemileri de İslamiyetin mührü gibi selamlayacak.
6500 metrekarelik külliye alanına sahip 1500 kişilik caminin minarelerinin yüksekliği ise 58 metre, cami henüz tamamlanmamasına rağmen gece ışıkları yandığında körfezden geçen gemiler tarafından siren çalınarak selamlanıyor.
Türkiye'nin yükselen değeri Togg farikasının hemen yanında yükselen cami için Togg'un babayiğitlerine seslenen Cami Derneği Başkanı Sinan Şahintürk,
"Bu camide Togg'un işçileri, mühendisleri gelip cuma namazlarını kılacak. Allah rızası için buraya bir el atın bu cami dana güzel nasıl yapılabilir birlikte konuşalım. Türkiye gündeminin bu kadar yoğun olduğu günlerde Cumhurbaşkanımıza destek olmanızı buraya yardım etmenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bir kez bile olsa buraya gelip bir kez görmesini talep ediyorum. Burası Mevlanın evi. Biz Fatih Sultan Mehmed Han'ın torunlayırız. Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul'a Fatih Camii'ni yaparken hiç bir şey düşünmemiş, bizde bu tepeye, bu zirveye böyle güzel bir İslamın mührünü, imzasını atma gayretindeyiz. Bundan dolayı da camimiz için yardım bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya Lezzet Şenliğine coşkulu final
YEREL HABERLER Mudanya Lezzet Şenliğine coşkulu final
Kurban ve kalp sağlığı
YEREL HABERLER Kurban ve kalp sağlığı
Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet yayaya çarptı, hem yaya hem ...
Kazadan sonra savrulan iki otomobilin park halindeki kamyona çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Kazadan sonra savrulan iki otomobilin park halindeki ...
Otomobillerin çarpıştığı kaza saniye saniye kamerada
YEREL HABERLER Otomobillerin çarpıştığı kaza saniye saniye kamerada
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Yenişehir’e müjde Başkan Aydın, Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Yenişehir’e ...
Ömer Furkan Banaz: “Tuğbey Akgün’le alakalı ısrarımız devam ediyor”
YEREL HABERLER Ömer Furkan Banaz: “Tuğbey Akgün’le alakalı ısrarımız ...
Bursaspor forma kol sponsorluğundan 600 bin lira kazandı
YEREL HABERLER Bursaspor forma kol sponsorluğundan 600 bin lira ...
Hizmette sınır tanımayan Osmangazi’nin yükselişi sürüyor Osmangazi 973 ilçe arasında 23. sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Hizmette sınır tanımayan Osmangazi’nin yükselişi ...
Başkan Aktaş, Altın Karagöz ekiplerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, Altın Karagöz ekiplerini ağırladı
Çekirge’ye yeniden prestij katacak proje
YEREL HABERLER Çekirge’ye yeniden prestij katacak proje
Bordo Beyaz Prensesler sahaya indi
YEREL HABERLER Bordo Beyaz Prensesler sahaya indi
Yangın helikopterleri Gemlik’e geldi
YEREL HABERLER Yangın helikopterleri Gemlik’e geldi
Ziraat Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
UİB’in Haziran ayı ihracatı 2,9 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER UİB’in Haziran ayı ihracatı 2,9 milyar dolar oldu
İnegöl Belediyesi personeli piknikte stres attı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi personeli piknikte stres attı
Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu
Akademisyenler Yörükleri anlattı
YEREL HABERLER Akademisyenler Yörükleri anlattı
Gemlik’te 3. Uluslararası Karate Turnuvası heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Gemlik’te 3. Uluslararası Karate Turnuvası heyecanı ...
Mevlana’da yeni yaşam yükseliyor
YEREL HABERLER Mevlana’da yeni yaşam yükseliyor
TIR'ın çarptığı kamyonet takla attı; sürücü ile eşi yaralı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı kamyonet takla attı; sürücü ile eşi ...
BESAŞ çalışanlarından kan bağışı
YEREL HABERLER BESAŞ çalışanlarından kan bağışı
Tırın çarptığı kamyonet takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tırın çarptığı kamyonet takla attı: 2 yaralı
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.