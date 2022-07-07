Gemlik Film Festivali’ni Türkan Şoray açıyor

Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’nin ilk gün programı belli oldu.

2427 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gemlik Film Festivali’nin açılışını, Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray yapacak. Şoray, 24 Temmuz’da İskele Meydanı’nda gösterilecek ‘’Selvi Boylum Al Yazmalım’’ filminin ardından Gemliklilerle buluşacak. Film gösterimi sonrası, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın ‘’Sevgi Emektir Ödülü’’nü takdim etmesinin ardından program Cahit Berkay’ın konseriyle devam edecek.

Festivalin birinci günü Türk Sineması’nın usta ismi Kemal Sunal’ın kostümlerinin yer aldığı ‘’Kemal Sunal Kostüm Sergisi’’ eşi Gül Sunal tarafından açılacak. Gül Sunal’ın söyleşi yapacağı program, film afişleri koleksiyoneri Vadullah Taş’ın ‘’Türk Filmleri Afişleri Sergisi’’ ile devam edecek. Birbirinden özel konukların katılımıyla, dört gün boyunca devam edecek festivalde; Türk Sineması’nın seçkin film gösterimleri, sergiler, konserler ve söyleşiler yer alacak.

Festival çerçevesinde Kısa Film Yarışması’nda, dereceye giren filmleri; usta oyuncu Halil Ergün’ün başkanlığında, oyuncu Erkan Can, yönetmen Yüksel Aksu, senarist ve yönetmen Zeynep Dadak, yönetmen Ömer Sinir, Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Öztürk gibi güçlü isimlerden oluşan jüri belirleyecek.

1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük ödüllerinin yanı sıra Mansiyon Ödülü’nün verileceği yarışma için başvurular tamamlandı ve yarışmaya 250 film başvurdu. Festivale dair güncel bilgileri www.gemlikfilmfestivali.com adresinden takip edebilirsiniz.

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