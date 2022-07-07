Nicolas Zalazar da Bursaspor’a veda etti

Bursaspor’un Arjantinli futbolcusu Nicolas Zalazar da takımdan ayrıldı. Başarılı futbolcu, “Bugün harika insanlar tanıştığım bu harika kulübe veda ediyorum. Her şey için teşekkürler Bursaspor” dedi.

Bursaspor’da ayrılıklar devam ediyor. TFF 2. Lig’e düştükten sonra birçok oyuncusunu kaybeden yeşilbeyazlı ekipte tek veda mesajı yayımlamayan Nicolas Zalazar’dan da duygusal bir mesaj geldi. Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün harika insanlarla tanıştığım bu harika kulübe veda ediyorum. Zor bir yıl oldu ama her zaman yanımızda olan sadık taraftarlarımızın desteğini aldık... Her zaman minnettar olacağım. Her şey için teşekkürler Bursaspor” ifadelerini kullandı.

Bursaspor ile 25 resmi maça çıkan Zalazar, 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, 2 bin 174 dakika yeşilbeyazlı formayı terletti.

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