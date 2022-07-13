5 kişilik aile, alevler içinde kalan otomobilden son anda kurtuldu



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip, eşi ve 3 çocuğunu indirdi. Alev topuna dönen otomobildeki yangına diğer sürücüler ile itfaiye ekipleri müdahale etti ancak araç demir yığınına döndü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya giden, içerisinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu S.Ü. (34) idaresindeki 34 AAV 312 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden S.Ü., aracı emniyet şeridine çekerek ailesi ile birlikte indi. Bu sırada otomobil alev topuna döndü, diğer sürücüler yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-07-13 13:10:27



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