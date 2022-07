Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan darbe gecesini anlattı Davut Gürkan: "Muhalefete diyoruz ki siz önce 251 şehidimizle helalleşin, durumunuzu, tavrınızı, duruşunuzu bir netleştirin ondan sonra milletimizin karşısına çıkın"

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan darbe gecesi yaşananları 15 Temmuz'un yıl dönümünde anlattı. 15 Temmuz'un 6'ıncı yılında ortaya çıkan en önemli şeyin 15 Temmuz ile ilgili duruşu netleştirmek olduğunu vurgulayan Gürkan, "Muhalefetin helalleşme ile ilgili açıklamalarına şahit oluyoruz. Biz onlara diyoruz ki siz en başta 251 şehidimizle helalleşin, durumunuzu, tavrınızı, duruşunuzu bir netleştirin ve sonra milletimizin karşısına çıkın" dedi.

15 Temmuz 2016 yılında Bursa'da Ak Parti İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Fetö Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe kalkışmasını ve o gece Bursa'da yaşananları anlattı.

15 Temmuz'un dünyada eşi benzeri olmayan bir kalkışma olduğunu belirten Davut Gürkan, "Bir çok ülkelerde yapılan darbeler hükümeti değiştirmek, hükümetlerin o an düzenini bozmak için yapılan kalkışmalar yada ihtilal hareketleri şeklinde olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi sadece devlete yönelik değil Türk halkına da yapılmış bir ihtilal hareketiydi. Milletimiz devletinin yanında kendine yakışır vakur bir duruş sergiledi ve dünyada eşi benzeri olmayan bir davranış harekatı içerisinde bulunmuş oldu. Bu davranış bütün dünyada tarihler boyunca unutulmayacak bir davranış şekli olarak kayıtlara geçmiştir. Milletimizin bu duruşu bizim için nesilden nesile aktarılacak efsane bir duruş olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Devletin vergileriyle milletin vergileriyle kendisine silah doğrultulmasını milletimiz asla affetmedi. Affetmeyecektir" dedi.



O gece ile ilgili detaylar akıllara geldiğinde halen etkilendiğini belirten Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "O dönem bazı kişilerin darbecilerle arkadaş olup ihanet çeteleriyle birlikte hareket ettiklerine şahit olduk. Milletimiz bunların yapmış olduğu hareketleri unutmayacaktır diye düşünüyorum. Bizde o dönemde il başkan yardımcısı olup aktif görevde olmamız sebebiyle her zaman gururla anlatacağımız bir geceyi yaşadık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. O gece şehadete koşan şehitlerimizin bir çoğu gençti. Hani gençleri sınıflamaya kalkıp söylerler ya, asla ve asla biz buna katılmıyoruz. Bu vatanın savunmasında ve müdafaasında, yek vücud olmasında genç kuşağımızın ne kadar hararetli, ne kadar vatanı milletini seven bir gençlik olduğunu görmüş olduk. Orada o akşam ki mesele sadece iktidarın yanında olmak meselesi değil, vatanının miletinin yanında olma meselesiydi. Vatanın milletin yanında olanları da hem gençlerimiz görüyor, hemde vatandaşlarımız görüyor. Onun için belkide en büyük teşekkürü tanklara siper olanlar, araçların önünde duranlar, askerlerin silahlarına karşı dik duran bizim gençlerimiz hakediyor" dedi.



1960 ile başlayan ihtilal serilerini intikaya uğratan Ak Parti iktidarının en büyük özelliğinin ihtilaller, darbe girişimleri ve muhtaralara karşı hiç bir zaman taviz vermemiş olması olduğunu dile getiren Gürkan, "Bazılarının genlerine yerleşmiş olan demokrasi ile yapamadıklarını silah ve darbe ile yapmaya kalkma alışkanlıklarını geride bırakıp, milletimizin bu ferasetli dik duruşunu göz önünde bulundurup artık böyle bir harekete kalkışamayacaklarını düşünüyorum. Biz aynı duruşu milletimizin göstermiş olduğu bu tutarlı ve dik duruşu muhalefetten de bekliyoruz, diğer siyasi partilenden de bekliyoruz. Asıl beklediğimiz şey budur. Ama maalesef son dönemlerde gördüğümüz şey neredeyse çocukların bile yapamayacağı kadar kalkıpta bizim ülkemizi bir başka ülkeye şikayet etmek. Bizim ülkemizi bir başka ülkeye şikayet ederek ülkemizle alakalı kendilerine başka yollar arayan muhalefet bu konuda hakikaten milletimizin gönlünden uzaklaşıyor. Eğer muhalefet milletin gönlüne girmek istiyorsa milletimizin kendi vijdanında olan sesi dinleyip milletimizle birlikte hareket etmeli ki gönlünde bir yer bulabilsin.

15 Temmuz'un yıl dönümünde en fazla ortaya çıkan şey 15 Temmuz'la ilgili olan duruşumuzu netleştirmektir. Muhalefette helaleşme ile ilgili gördüğümüz duyduğumuz sesler var. Biz onlara diyoruz ki, siz en başta 15 Temmuz'da şehadete yürüyen 251 şehidimiz ile helalleşin, ondan sonra durumunuzu, tavrınızı, duruşunuzu bir netleştirin ve sonra milletimizin karşısına çıkın" diye konuştu.

Gürkan ayrıca 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde Bursa Valiliğinin organize ettiği resmi programların yanı sıra akşamında yapılacak yürüyüş ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki programla birlikte yad edileceğini, sadece il merkezinde değil tüm ilçelerde de bu etkinliklerin yapılacağını belirterek, "Bizim bu etkinlikleri ve yıl dönümlerimizi eksiksiz yerine getirip bununla alakalı yapılanları milletimize ve yetişen yeni nesillerimize iyi anlatmamız lazım ki bir daha bundan sonraki süreçte hiç kimse böyle akla ziyan işlerin hareketlerin içerisine girmesin" dedi.

