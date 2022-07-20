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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

İHA

Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına günde çift idmanla devam ediyor. Yeşilbeyazlı futbolcuların kıran kırana mücadelesi teknik heyeti de mutlu ediyor.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 30dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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