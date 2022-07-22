Görevi başındaki doktorları tehdit ettiği iddia edilen CHP'li meclis üyesine soruşturma

Bursa'da kendisine rapor yazmadıkları için görevi başındaki 2 doktoru tehdit ettiği iddia edilen CHP'li meclis üyesi hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Endokrin Polikliniğine dün öğle 13.40 sıralarında sonuç göstermek için gelen Bursa'nın Nilüfer İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Adil Kayaoğlu (61) özel bir hastanede insülin pompa tedavisine başladığını belirtip SGK'dan pompanın geri ödemesini alabilmek için hastanede yandal asistanı olarak görev yapan Dr. Zehra Yağmur Şahin Alak'tan (33) rapor yazmasını istedi. Ancak yapılan tetkikler neticesinde CHP'li meclis üyesi Adil Kayaoğlu'nun tip 2 diyabet hastası olduğu belirlendi. Görevli doktor Alak, pompanın SGK geri ödemesinde olmadığı ve bu sebeple rapor düzenlenemeyeceğini CHP'li meclis üyesine bildirdi.

Bunun üzerine sinirlenen meclis üyesi Kayaoğlu, iddiaya göre, rapor vermek istemeyen Dr. Zehra Yağmur Şahin Alak ve o sırada orada bulunan iç hastalıkları asistan hekimi olarak çalışan Büşra Gündoğan'a (28) "Yıllardır vergi veriyorum. Raporunu istiyorum. Haberlerde doktorları boşuna öldürmüyorlar. Hak ediyorsunuz" ifadelerini kullanarak hakaret etti. Bunun üzerine beyaz kod verilen hastaneye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Görevli doktorların şikayeti üzerine olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Her iki doktor da alınan ifadelerinde CHP'li Meclis Üyesi Adil Kayaoğlu'ndan davacı ve şikayetçi olduklarını belirtti. Bunun üzerine Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kayaoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Kayaoğlu'nun Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına ifade vereceği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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