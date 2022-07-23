Bursa'da Turan Orkestrası ile Türk dünyası ezgileri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri' dolayısıyla Türk dünyasının kadın sanatçılarından oluşan ‘Turan Orkestrası’nı, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade'nin orkestra şefliğinde Bursalılarla buluşturdu.

Altyapıdan sanata kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi münasebetiyle birbirinden farklı programlar düzenlemeye devam ediyor. Bu nedenle Türk Dünyası’nın kadın sanatçılarından oluşan ‘Turan Orkestrası’, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Bursalılar için sahne aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür AŞ koordinasyonunda düzenlenen konserin orkestra şefi Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade oldu. Sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatan Turan Orkestrası, dünyaca ünlü eserleri ve Türk dünyasına ait birçok farklı ezgiyi Bursalılar için seslendirdi. Turan Manafzade ise piyano performansı ve söylediği şarkılarla dinleyenleri mest etti. Manafzade, ‘Sarı Gelin’, ‘Nazende Sevgilim’, ‘Laçin’ ve daha birçok parçayı sanatseverlerle birlikte söyledi.

Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sahneye çıkarak tüm sanatçıları tebrik etti. Orkestra adına Turan Manafzade’ye çiçek takdim eden Başkan Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının Bursa'ya çok yakıştığını söyledi. Bu doğrultuda birçok farklı etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Aktaş, “Bursa bir ticaret şehri, ihracat şehri. Ülke ekonomisine ciddi destekler veriliyor. 18 sanayi bölgemiz var. Ama biz bir Osmanlı şehriyiz. Kadim medeniyetimizin ilk başkentiyiz. 6 padişah, 20 şehzadeyi topraklarımızda barındırıyoruz. Gelenekle geleceği buluşturan bu tarz etkinlikleri çok kıymetli buluyorum. Katılan herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum, iyi dinletiler diliyorum" dedi.

Mart ayında babası İslam Manafov ile birlikte Bursalıların karşısına çıktıklarını hatırlatan Manafzade, tekrar güzel şehir Bursa’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kendilerini Bursalılarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Manafzade, önümüzdeki süreçte işbirliklerinin devam edeceğini dile getirdi. Manafzade, “İyi ki Bursa, bu senenin kültür başkenti. Burada olmaktan çok mutluyum. Müzik ve sanat evrenseldir, milliyeti yoktur, hepimizindir. Bizleri Bursalılarla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.