Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (2)



'ANNESİ İSTEMEDİĞİ İÇİN YEĞENİME BEN BAKIYORDUM'

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'yı (9) 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kamuran Pınar A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A.'nın savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-07-24 14:34:34



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