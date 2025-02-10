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        Mudanya'da deprem panelleri düzenlendi

        Şubat 2023 Maraş-Hatay depremlerinin ikinci yılında, Bursa'nın deprem riski ve depreme hazırlık konularının ele alındığı panelin ilki 8 Şubat 2024 tarihinde Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:08 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:32
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        Mudanya'da deprem panelleri düzenlendi
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        Şubat 2023 Maraş-Hatay depremlerinin ikinci yılında, Bursa'nın deprem riski ve depreme hazırlık konularının ele alındığı panelin ilki 8 Şubat 2024 tarihinde Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

        Panelin ikinci günü etkinliği ise, Mudanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Afet Çalışma Grubu Başkanı Eser Güllüdağ'ın öncülüğünde Mudanya Belediyesi MUDAŞ tesislerinde yapıldı.

        Nilüfer ve Mudanya Kent Konseylerinin ortak organizasyonuyla düzenlenen panelde, Afet Çalışma Grubu üyeleri Dr. Seçkin Kara, Çiğdem Korkmaz, Murat Yaşar ve Sevilay Karaca sunumlarıyla yer aldı. Panelde, Bursa'nın depremselliği, binaların depreme dayanıklılığı, bütünleşik afet ve risk yönetiminde sivil toplum ve yerel yönetimlerin rolü, halkın afet yönetimindeki yeri gibi konular ele alındı.

        Panelde, doğal afetlerin yüzde 58 oranıyla depremlerin başı çektiği vurgulandı. Bursa, Gemlik ve Mudanya'nın 1. derece deprem bölgesi olduğu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan bu yerleşim birimlerinin risk altında oldukları belirtildi. Ülkemizde dikkate alınmayan deprem fay hatları üzerine konut ve yerleşim alanlarının yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

        Afetler hakkında verilen bilgilerde, halkın afetlerin ortasında olduğu ve afet öncesi hazırlık yapılarak afetlerin risklerinin azaltılabileceği dile getirildi. Yerel halkın, Mahalle Afet Gönüllüsü olmaları konusunda yapılan projelere katılım çağrısında bulunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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