Osmanlı'nın ünlü ressamlarının tablolarını, 150 yıl sonra fotoğrafla canlandırıyor

BURSA'da fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin (40), Osmanlı dönemindeki ünlü ressamların Bursa'da resmettiği tabloları, çizildikleri mekanlarda aynı kostüm ve materyaller ile canlandırarak fotoğraflıyor. Yerli ve yabancı dönem ressamlarının ünlü tablolarının aynısını, yaklaşık 150 yıl sonra canlandırabilmek için terzide kostümler diktiren, materyalleri antikacılardan bulan ve marangozlarda rahle ve sandık gibi eşyalar yaptıran Çetin, çizilen tablolardaki karakterlere benzeyen canlı modellerle çekim yapıyor.

Bursa'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin, Osmanlı döneminin ünlü ressamlarının Bursa'da resmettiği tabloları, çizildikleri mekanlarda aynı kostüm ve materyaller ile canlandırarak fotoğraflıyor. Yerli ve yabancı dönem ressamlarının ünlü tablolarının aynısını yaklaşık 150 yıl sonra canlandırabilmek için terzide kostümler diktiren, materyalleri antikacılardan bulan ve marangozlarda rahle sandık gibi eşyalar yaptıran Çetin, çizilen tablolardaki karakterlere benzeyen canlı modeller ile birlikte fotoğraf makinesiyle çekim yaparak canlandırıyor. 8 yılda ünlü ressamların resmettiği 41 tabloyu mekanlarında canlandırma yaparak fotoğraflayan Çetin, koleksiyonuna 'Resm-i Mekan' adını verdi.

Bursa'daki eserleri gün yüzüne çıkarmak isteyen Çetin, başlattığı projesinin ilk fotoğrafı Osman Hamdi Bey'in meşhur ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu olurken, 41'inci eseri ise Osman Hamdi Bey'in 16 Kasım 2024’te Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkan 1879 tarihli 'Bursa Ulu Camii Önü' isimli yağlı boya tablosu, müzayedede yaklaşık 20 milyon 750 bin liraya alıcı bulan eseri oldu. Eserin ismi ‘Bursa Ulu Camii’ olsa da aslında eserde görünen mekan Bursa 2’nci Murad Camii önü olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı Çetin, tabloyu 2’nci Murad Camii önünde canlı model eşliğinde aynı kostüm ve materyaller ile canlandırarak 'Resm-i Mekan' adlı projesine ekledi.

ESERLERİNİ 'RESM-İ MEKAN' İSMİNİ VERDİĞİ 200 SAYFALIK KİTABA KAYDETTİ

2010 ile 2012 yılında Amerika'nın New York kentindeki International Center of Photography (ICP) okulundan eğitim alan Çetin, zamanda adeta yolculuk yaptığı 'Resm-i Mekan' projesiyle yoğun ilgi görürken, Bursa’daki birçok mekanda sergi açtı. Çetin'in 'Resm-i Mekan' projesinin adın vererek oluşturduğu 200 sayfalık kitabı ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ kitabı olarak Valilik tarafından 2022 yılında basıldı. Fotoğraf sanatçısı Çetin, Bursa'da başlattığı projesini farklı şehirler ve ülkelerde canlandırmayı hedefliyor.