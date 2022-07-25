Nilüferli çocuklar hayallerindeki dünyayı ağaca sığdırdılar

Nilüfer Belediyesi Göl Yazıevi’nde yeni çocuk kitabı için çalışmalarını sürdüren yazar Nermin Ferhan Karamuti ve çizer Neslihan Özceylan, Üçevler Kütüphanesi’nde çocuklarla atölye çalışması yaptı. Çocuklar, yazar Karamuti’nin “Benim Ağacım” şiirini okuduktan sonra, hayallerindeki temiz dünya ve çevreyi, çizdikleri ağaç resmine sığdırdı.

Nilüfer Belediyesi’nin edebiyat ve sanat dünyasına kazandırdığı yazı evleri, konuklarını ağırlamaya, çalışmalara ilham olmaya devam ediyor. Yazı evlerine gelen konuklar, düzenlenen atölye çalışmalarıyla da çocuklarla bir araya geliyor. Yeni çocuk kitabı için çalışmalarını Göl Yazıevi’nde sürdüren yazar Nermin Ferhan Karamuti ile çizer Neslihan Özceylan da, Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi’nin çocuk okurlarıyla atölye çalışması gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi’nin İklim Yılı ile bağdaşan atölyede çocuklar, ilk olarak yazar Nermin Ferhan Karamuti’nin doğa ve temiz bir dünya temalı “Benim Ağacım” adlı şiirini okudu. Neslihan Özceylan’dan da temel çizim teknikleri konusunda bilgi alan çocuklar, ardından hayal güçlerini konuşturarak sıra dışı ağaç resimleri çizdi. Keyifli geçen günde çocuklar, zihinlerindeki dünyayı, temiz bir doğayı, çizdikleri ağaç resimlerine yansıttı. Yazar Nermin Ferhan Karamuti, “Çevre Dedektifi” adlı kitabından çocuklara bahsederken, Neslihan Özceylan da, çocukların isteklerine göre çeşitli obje ve hayvanları barındıran bir ağaç resmi çizdi.

İklim krizi ile çözüm yolları ve hayal kurma becerisine yönelik çocuklarda farkındalık oluşturma amacıyla atölye çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Nermin Ferhan Karamuti, “Çocukların içinde var olan hayal güçlerini, farkındalıklarını çizimle, hikayeyle anlatmalarını istedik Resim çizmenin ve yazmanın evrensel sanat olduğunu, kuralsız bir iş olduğunu, her çocuğun özgüveniyle ve hayal gücünü kitaplarla pekiştirdiğinde pek çok şey yapabildiğini göstermek istedik” diye konuştu.

Çocuklara büyük değer verdiğini, çocuklar için yazıp onların hayallerinden beslendiğini ifade eden Karamuti, “Çocukların, dünyayı daha iyi yerlere getirip, değiştirebileceklerine inanıyorum. Benim Ağacım adlı şiirimle benim zihnimdeki ağacın nasıl olduğunu, neyi ifade ettiğini onlara hatırlatmak istedim. Çocuklardan da hayallerinde kurdukları gerek çevre, gerek doğa kirliliğiyle ilgili, gerekse kendi içlerinde oluşturdukları ağacı çizmelerini istedik. Nasıl bir dünya, ağaç, evren görmek istiyorlarsa onu kağıda döktüler” dedi.

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