Yavrularıyla birlikte zifte yapışan anne köpek itfaiye ekiplerince böyle kurtarıldı

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Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde kanalizasyon içinde doğum yapan anne köpek, yavrularıyla birlikte zifte yapıştı.

6 yavrusuyla birlikte kurtulamayan köpek, havlayarak sesini duyurmaya çalıştı. 2 gün sonra yoldan geçen bir vatandaş, köpeği fark ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, 3 yavrusu ölmüş olan anne köpeği ve yaşam mücadelesi veren 3 yavru köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. 1 saat süren çalışma sonucu 3 yavrusuyla kurtarılan anne köpek, Kestel Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Anne köpek ve 3 yavrusu merkeze götürülerek tedavi altına alındılar.

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