Bursaspor salonda ter attı

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlılar kuvvet çalıştı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşilbeyazlılar salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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