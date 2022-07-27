Bursalı doktor ve şair Galip Uzunca vefat etti

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1922 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge semtinde dünyaya gelen Doktor Galip Uzunca 100 yaşında hayatını kaybetti.

51 yıl hekimliği dışında şiirle de ilgilenen Bursa Sevdası, Bursa Nağmeleri, Tarihten Esintiler ve Gönül Çiçekleri adlı 14 şiir kitabı olan Uzunca’nın cenazesi yarın Çekirge Murad Hüdavendigar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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