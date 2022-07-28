Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu

İshal neden olur ve nasıl geçer?

Bursa'da bir otomobil sürücüsü ters şeride girerek ölüme meydan okudu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir sürücü otomobili ile ters şeride girerek suratli bir şekilde gitti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Diğer bir görüntüde ise bir kişi motosikletin korumasız kasasına oturarak seyretti.

Tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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