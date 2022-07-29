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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelsiz tarımda hasat zamanı

İHA

Engelsiz tarımda hasat zamanı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleşen Engelsiz Tarım Projesi’nde ilk hasat yapıldı. Orhangazi Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve Meslek Okulu’ndaki özel öğrenciler tarafından ekimi yapılan, bakımı gerçekleştirilen ve hasadı yapılan domates, dolmalık ve sivri biber hasadının ilk gününe ilçe protokolü de katıldı.
Orhangazi Kaymakamlığı öncüsünde, Belediye, Milli Eğitim, Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu ve özel bir firma tarafından desteklenen Engelsiz Tarım’da ilk hasat yapıldı.
BursaEskişehirBilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından proje desteği verilen Engelsiz Tarım’da geçtiğimiz yıl ekim ayında mal müdürlüğünden Milli Eğitim Bakanlığı’na proje için devri yapılan yaklaşık 15 bin m2 tarım alanında domates, patlıcan, sivri biber ve dolmalık biberlerin hasadına başlandı. Proje çerçevesinde üretimden paketlemeye ve pazarlamaya kadar oluşacak olan ağ konusunda İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı proje ile ilgili bilgi aktardı. Engelsiz Tarım arazisinin 15 dönümlük bir alan olduğunu ve alanın proje için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildiğini belirten Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve Meslek Okulu öncülüğünde Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Asil Çelik Meslek Yüksek Okulumuz, HEKTAŞ’ın destekleri bir proje hazırlayıp BEBKA’ya sunduk. Bursa Valiliğimizin de destekleri ile uygulamaya başladık dedi. Amacımız burada farklı ürünleri yetiştirmek. Ama daha da önemlisi sürecin tamamına özel eğitim okulumuz öğrencilerini dahil etmek. Zaten ekimi de özel eğitim öğrencilerimizle birlikte yaptık dedi. Bugün ilk ürün hasadımızı gerçekleştireceğiz diye devam eden Kaymakam Süleyman Özçakıcı, okulda döner sermayeye elde edilen gelir aktarılacak. Hasadı da öğrencilerimiz yapacak. Amacımız onları alandan üretime dahil etmek. Üretebileceklerini, hayata daha iyi tutunabileceklerini o özgüveni onlara kazandırmak dedi. Şu anda sezonluk ürünler üretildiğini de belirten Kaymakam Süleyman Özçakıcı daha sonrasında meyve türlerini de burada yetiştirmeyi düşünüyoruz dedi. Önümüzdeki yıla kadar alanda çalışma atölyeleri, depolar, dersliklerden de oluşan bir ünite de kurmuş olacağız. hem üretim hem eğitimlerin devam ettiği bir alan olan ve Türkiye’nin muhtelif yerlerine ulaştırıldığı bir sistemi kurmuş olacağız dedi. Belediye Başkanı Bekir Aydın ise projeden gurur duyduklarını belirterek, proje ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje ekimiz büyük çalışmalar yaptı. Her birini kutluyorum dedi. Alanda yeni yapılar oluşturulacağını belirten Bekir Aydın, hasat şenliğini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin de satışını dahi yapacağız. Engelsiz Tarım Projesinin Türkiye’ye de örnek olacağını düşünüyorum dedi.
Proje çerçevesinde geçtiğimiz yıl ekim ayında ekimi yapılan domates, biber, patlıcan ve dolmalık biber hasadı yapıldı. Hasat şenliğine Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, diğer protokol üyeleri ile birlikte Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve Meslek Okulu’nda eğitim gören öğrenciler katıldı. Hasat sonrasında toplanan domates ve biberlerden menemen pişirilerek konuklara ikram edildi.

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