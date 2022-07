Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma tarafından sınır içi ve ötesinde PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik nokta operasyonların, hem güvenlik güçleri hem de Türk milletine moral kaynağı oluşturduğunu belirterek, “Bu nokta operasyonları, şer cephesinde de terör örgütlerinde de büyük moral bozukluğuna neden oluyor. Bu mücadele her hal ve şartta kararlılıkla yürütülecek ve mutlaka neticeye ulaştırılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bu musibetten kurtulmak konusunda bedeli neye mal olursa olsun kesin bir irade ortaya koydu. Bunun temini konusunda gerek yurt içinde gerek yurt dışında en net şekilde ortaya konulan bu iradeyle mücadelesini sürdürüyor” dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve yöneticilerle birlikte İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’i ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 29 Temmuz’dan itibaren sahalara çıktığını, 4 Eylül’de Sivas’ta ilk mitingi yapacaklarını kaydeden İsmet Büyükataman, “Bu hafta sonu itibariyle yine Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla toplantılarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sonu, Hakkari, Sakarya ve Karabük illerinde bütün ilçelerini kapsayan başkanlık divanı, milletvekillerimiz ve merkez yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan müteşekkil heyetlerle toplantılar yaptık. Bu toplantılarda ne yapıyoruz? Amacımız tabii öncelikle vatandaşımızla konuşmak, bir araya gelmek. Bu toplantılarda memnuniyetle gördük ki bugüne kadar yaptığımız toplantılarda gerek muhtarlarımız, gerek sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, gerekse hemşehri derneklerinin yetkilileri ve vatandaşlarımız çağrımızı çok dikkate ve ciddiye alıyorlar. Sağ olsunlar bizi bu toplantılarda hiç yalnız bırakmadılar. Türkiye'de değişen, gelişen, sıcak gündemle alakalı vatandaşımızla bilgi paylaşımında bulunmaya; özellikle çok yoğun bilgi kirliliğinin yaşandığı bu süreçte Türkiye'nin gerçek gündemini ve gelişmelerini ilk ağızdan vatandaşımıza nakletmeye ve vatandaşımızın sıkıntılarını siyaset kurumundan beklentilerini, çözümünü arzu etmiş olduğu problemlerini bizzat kendilerinden dinlemeye çalışıyoruz. Bu geri dönüşleri not edip genel merkezimizde değerlendirerek muhataplarına çözüm konusunda katkı olabileceğine inanarak taşımanın gayreti içerisinde olduk. Hamdolsun vatandaşın gerçekten çok sık ilgisine muhatap olduk. Bu zaman diliminde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkenin geleceği ile alakalı üst düzeyde bir sorumluluk anlayışı içerisinde çalışmalarını vatandaşımızın, takip ettiği özellikle 15 Temmuz'da maruz kaldığımız o Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölünmeye kadar götürebilecek kalkışma sürecinde Sayın Genel Başkanımızın ve üstlenmiş olduğu o samimi duruş ve misyonun devamında oluşan Cumhur İttifakı'na, Milliyetçi Hareket Partisi'nin pazarlıksız, amasız, fakatsız desteği hususunda vatandaşımızın ciddi takdirlerine muhatap olduğumuza şahit olduk” dedi.

Vatandaşların Milliyetçi Hareket Partisi’nin özellikle ülke bekası söz konusu olduğunda vatanın birliği, milletin huzuru, devletimizin bölünmez bütünlüğü konusundaki samimi duruşunu takdir ettiğini hatırlatan Büyükataman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaların özellikle bir bölümünde son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok oy almış olduğu 128 ilçede öncelikli bir program gerçekleştirdik. Bu programlarda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, özellikle Atatürk'ün kurduğu parti anlayışı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkan o hassasiyetleri milli konularda Türkiye'nin geleceğine dair önemli konularda hassasiyeti bizden çok farklı olmayan Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımızla buluşarak, Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereye evrildiğini, hangi gizli ve karanlık ilişkilerle Türkiye'nin geleceğine dair sıkıntılar oluşturduğunu bu seçmen kitlesiyle paylaşma imkanını bulduk. Memnuniyetle ifade ediyorum. Yıllardır bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkan bu vatandaşlarımızın da artık Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek yüzünü anladığını ve bunlara önümüzdeki seçimlerde mutlaka bir tavır göreceğini müşahede ettik. Dolayısıyla biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2021 yılı başından bu yana vatandaşımızla buluşmaya, kucaklaşmaya, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları, tehdit ve tehlikeleri anlatmaya ve vatandaşımızın sıkıntılarını, bizden beklentilerini tespit amacına yönelik yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. Allah kısmet ederse 4 Eylül tarihinde Sivas'ta ilk mitingimizi gerçekleştireceğiz."



“Nokta operasyonlar, milletimize ve güvenlik güçlerine moral aşılıyor”

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 40 yılı aşkın süredir terör örgütüyle mücadele ettiğini kaydeden İsmet Büyükataman, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok net bir irade ortaya koydu. Terör belası bedeli neye mal olursa olsun artık Türkiye'nin gündeminden çıkarılacak. Dolayısıyla bu amaca yönelik tüm güvenlik birimlerimizle, Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere mücadele hususunda netice almak için ne yapmak icap ediyor ise bu hazırlıklar topyekun yapılmak ve gereği noktasında da çok kararlı bir şekilde gereğini yapmak hususunda çalışmalar sürdürülüyor. Bu minvalde gerek sınır ötesinde, gerek içeride PKK terör örgütünün önemli üst düzey yöneticilerine yönelik nokta operasyonlar icra ediliyor. Hamdolsun bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatımızın güvenlik güçlerimizin ne kadar marifetli ve kararlı bir mücadele yürüttüğüne de şahit oluyoruz. Bu alınan neticeler şüphesiz hem güvenlik güçlerimize, hem vatandaşımıza devletimizin bu konudaki kararlılığını ve marifetini anlamaları konusunda ciddi bir moral kaynağı temin ediyor. Yani moral bulmasına imkan sağlıyor. Tabii şer cephesinde de terör örgütlerinde de büyük moral bozukluğuna neden oluyor. Bu mücadele her hal ve şartta kararlılıkla yürütülecek ve mutlaka neticeye ulaştırılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bu musibetten kurtulmak konusunda bedeli neye mal olursa olsun kesin bir irade ortaya koydu. Bunun temini konusunda gerek yurt içinde gerek yurt dışında en net şekilde ortaya konulan bu iradeyle mücadelesini sürdürüyor. Maalesef zillet ittifakı terörle mücadele konusunda sınır ötesi harekata imkan sağlayan yasal düzenlemeler gündeme geldiğinde de iyi imtihan veremedi. Cumhuriyet Halk Partisi en son düzenlemelerle ilgili HDP'yle beraber çok net müşterek bir tavır ortaya koyarak hayır oyu verdi. O itibarla terörle mücadele konusunda sırf önümüzdeki seçimlerde netice alabilmek ve PKK'nın, HDP'nin desteğini temin edebilmek, bunlara şirin gözükebilmek adına iki yüzlü iki bir tavır içerisindeler. Ancak vatandaşımızın gözünden bu kaçmıyor. Kimin bu mücadelede ne duruş sergilediği, kimin devletinin yanında irade ortaya koyup vaziyet aldığını takdir ediyor, değerlendiriyor. Mutlaka bu 6+1 formatında bir araya gelen bu zillet paydaşlarının bu konuyla alakalı karnesini 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde bu necip millet bu aziz millet mutlaka değerlendirip takdir ederek gereğini yapacaktır” şeklinde konuştu

