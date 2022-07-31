Yunus polislerinden huzur denetimi

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Bursa’da yunus polisi ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik metruk binalarda denetim yaptı. Binalarda bulunan şüpheli şahısların GBT kontrolleri yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından Kuruçeşme ve Mollaarap Mahallesi'nde bulunan metruk binalar, park ve bahçelerde vatandaşların huzur ve güvenliği için şüpheli şahıslar ve metruk binalar denetlendi. Uygulama çerçevesinde ekiplerin şüpheli gördüğü kişilere GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğu belirtildi.

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